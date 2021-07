Policijska akademija oglasila se oko snimke mladih kadeta Policijske akademije na kojoj u prostoru Policijske akademija plešu Užičko kolo, a koja je dospjela i u našu redakciju.

POGLEDAJTE VIDEO: Užičko kolo na akademiji

Iz Polcijske Akademije navode da je nedvojbeno da je snimka nastala u večernjim satima, 15. srpnja na Policijskoj akademiji. U to je vrijeme na snazi trebalo biti vrijeme odmora za polaznike Polcijske škole 'Josip Jović', no s obzirom da su završili 10-tjednu kontaknu nastavu te nisu napuštali krug Policijske akademije, dobili su dozvolu da si produže slobodno vrijeme za druženje do ponoć, umjesto do 22 sata.

Na svom druženju nekoliko polaznika su plesali i slušali glazbu, a voditelj odgojnih skupina, voditelj smjene i dvoje rukovoditelja policijske škole, koji su bili odgovorni za njih, nisu nadzirali poštuje li se kućni red i je li njihovo ponašanje primjereno Statuu policijske škole.

Devetnaestogodišnja polaznica je inicirala da se njihovo druženje snimi i objavi.

- Time je nedvojbeno prekršila važeće pravne propise Policijske škole te je nanijela štetu ugledu Ministarstva unutarnjih poslova. Zbog navedenog je isključena iz policijske škole, dok će se i prema ostalim polaznicima sa snimke izreći odgovarajuće sankcije - napisali su u priopćenju.

Nadodali su i da je realna situacija da se mladi ljudi poput njih nađu u neprimjerenim situacijama, ali kako i zbog toga postoje odgovorni ljudi koji su ih na to trebali upozoriti i objasniti im zašto je neko ponašanje neprimjereno za policijski sustav.

Protiv odgovornih, voditelja odgojnih skupina, voditelja smjene i dvoje rukovoditelja policijske škole, načelnica Policijske akademije će podnijeti zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka.