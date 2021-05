Smanjenje brojeva županija i općina zazivaju samo političari slabog utjecaja. Onima kojima moć ne pada na pamet da diraju ‘ruke koje im donose pobijede’.

Županije i općine vladajućim političarima odnosno HDZ-u uglavnom služe za uhljebljivanje svoje biračke mašinerije. To je i dokazalo istraživanje 24sata od lani. na žalost istraživanje je dokazalo i da im u interesu nisu nikakve velike promjene i reforme jer ni nakon godinu dana nema velikih pomaka. Priča s prekomjernim brojem županija i općina počela je 1992. iako tada HDZ-u one nisu bile potrebne da bi dobivali izbore.

Umnožili županije 1992.

- To je zapravo napravio Franjo Tuđman iako je on i bez toga lako osvajao vlast u to vrijeme. Da li su bili dalekovidni pa su to planski napravili toliko županija i općina ne znam. No iz današnje perspektive teško je očekivati da bi HDZ to mijenjao jer nitko ne želi primijeniti židovsku kletvu ‘imali pa nemali’ - smatra politički analitičar Žarko Puhovski. Upravo zahvaljujući županijama HDZ će teško gubiti izbore.

- Županije su potpuno nefunkcionalne. Njihov glavni smisao postojanja jest da HDZ ne može izgubiti lokalne izbore. Danas ih ne mogu izgubiti ionako jer SDP je potpuno krahirao. Samo sebe su rasturili raspuštajući ogranke. Tako je HDZ ostao u Hrvatskoj jedina stranka koja ima ogranke po čitavoj zemlji - dodaje Puhovski. Smatra da SDP može biti sretan ako osvoji Osijek i Split jer teško da više i Rijeku mogu dobiti. Nedjeljni izbori su specifični ne samo zbog pandemije jer smo u istoj atmosferi birali na parlamentarnim izborima.

- U nizu sredina umjesto lokalnih kampanja vode se kampanje kao sa su nacionalni izbori - kaže nam Puhovski.

Sve za moć i kontrolu

Hrvatska ima dvostruko veći javni sektor od onoga u Italiji, a znatno veći čak i od onoga kojega je Grčka imala prije sloma. U samo 90 gradova radi 2000 različitih područnih ispostava središnjih državnih tijela, tvrtki i ustanova. Imamo 20 županija no realno bi bilo jednostavnije i povoljnije da umjesto njih bude pet regija. Hrvatska broji i 500 općina, a za potrebe stanovništva ne bi ih trebalo biti više od 100. Hrvatska je zemlja za pet, šest, deset milijuna ljudi koji žive u blagostanju, no zahvaljujući dosadašnjim vladama i uhljebničkoj politici i onih 4,6 milijuna ljudi uspjeli smo dovesti do broja manjeg od četiri milijuna.

Prema zadnjem raspoloživom podatku, krajem 2019., u 576 jedinica lokalne i regionalne samouprave bilo je zaposleno 19.047 službenika i namještenika, odnosno 2.409 zaposlenih u županijama, 10.777 u gradovima i 5.861 u općinama, stoji u analizi kretanja broja zaposlenih službenika i namještenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave od 2002. do 2019., koju je napisala dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović s Ekonomskog instituta Zagreb.

Samo je u Zagrebu zaposleno 3.085 službenika i namještenika. Broj stanovnika nam konstantno pada no zato raste broj zaposlenih u županijama, gradovima i općinama. samo u zadnjih 18 godina u županijama je zaposlenost (čitaj uhljebljivanje) skočilo za čak 50 posto. Hrvatska je zemlja u kojoj živi i kraljuje izreka “sto baba kilavo dijete” jer uz toliko broj javnih djelatnika njihova usluga je najblaže rečeno neučinkovita. Među njima naravno ima vrijednih pojedinaca pa i činjenica da su svi preko nekoga ‘došli’ do posla ne znači da su svi koji ondje rade neradnici.

Jedva vidljive promjene

24sata su uoči parlamentarnih izbora 2020. proveli veliko istraživanje uz pomoć agencije Ipsos plus u kojem su se građani izjasnili, točnije njih 90 posto od ukupnog broja ispitanih, da žele hitne i učinkovite reforme javnog sustava. S nedovoljnom ocjenom 13,5 posto ispitanika ocijenilo je djelatnike u gradovima i općinama, a 11,5 posto bi jedinicu dalo ljudima u ministarstvima, državnim agencijama.

No nakon ankete građani su veliku prednost dali HDZ-u i Andreju Plenkoviću pa ispada da su vjerovali da oni koju su uglavnom bili na vlasti u zemlji i zbog kojih su na kraju toliko nezadovoljni ipak mogu uvesti promjene. Od čuvenih najavljivanih reformi malo se toga i realiziralo. Ono što građani uočavaju jesu promjene porezne politike koju provodi ministra financija Zdravko Marić.

Ukinuo je dio parafiskalnih nameta iako po pitanju poduzetnika, može se to bolje rezati. Građani koji su u pandemiji imali sreće da zadrže posao, početkom godine osjetili su laganu povišicu plaća. Nekima je to dobro došlo zbog prethodnih smanjenja plaća koje su bile posljedica gospodarske krize uzrokovane covid pandemijom pa su na kraju manje bili zakinuti. Mlađi radnici iščekuju povrate poreza koji su trebali krenuti s isplatama upravo u tjednu pred izbore.

Naime, mladi do 25 godina života ostvaruju pravo na 100-postotno umanjenja porezne obveze, a mladi od 26 do 30 godina života na 50-postotno umanjenje porezne obveze. Dakle ne može se reći da nema ni ‘r’ od reformi, ali daleko je to od nužnosti i potreba za kojima Hrvatska vapi desetljećima.

U nadolazećim izborima koje već sada politički analitičari percipiraju kao pobjedu HDZ-a, predsjednik stranke Andrej Plenković samo će učvrstiti svoju poziciju. Naime, otakao je preuze stranku, a potom i vladu u svoj nesreći koja ga je pratila isplivao je uvijek kao pobjednik. Da li je doista tako vrstan političar ili ga je pomazila sreća pitali smo političkog analitičara Žarka Puhovskog.

- Plenković je preuzeo stranku i stavio je pod svoju kontrolu. Ovdje imate klasičnu formulu da ništa ne uspijeva kao uspjeh. Na nacionalnim izborima uspjeh koji je postigao premašio je i njegova očekivanja. A nakon predsjedničkih izbora dobio je Milanovića kojeg bi trebao zlatom platiti koliko je i težak. Naime, Milanović ga konstantno drži u medijima. Plenković takoreći samo odgovara na napade. Milanović ga gura u pristojnu desnu poziciju.

Uz to sve radi da za Plenkovića radi grupna psihologija jer kada napada Plenkovića desnica se grupira staju jedni uz druge da se zaštite. Uz sve navedeno Plenković uopće nema oporbu. SDP je u katastrofalnom stanu, a Domovinski pokret i Most se bave igrama za novinare bez realnog političkog učinka. Jedino što je čudno da Plenković sve lakše i češće gubi živce iako uopće ne bi trebao jer mu baš sve ide u korist – zaključio je Puhovski.

Neznatne su uštede

Krajem 2020. Sabor je izglasao paket izmjena Zakona o lokalnoj upravi i samoupravi po kojem je ministar uprave Ivan Malenica rekao da će se uštede postići racionalizacijom broja lokalnih dužnosnika. Pohvalio se kako u nedjelju biramo 618 dužnosnika manje i uštedjeti 100 milijuna kuna godišnje. No nezavisni gradski vijećnik Oroslavja Viktor Šimunić izračunao je da će ušteda biti oko 38 milijuna kuna.

Izračunao je da plaće čelnika lokalnih tijela vlasti (njih 576) iznose ukupno 96,8 mil. kuna, plaće njihovih zamjenika (ima ih 745) iznose 72,3 mil. kn, naknade vijećnika (njih je 8355) iznose 52 mil. kuna, a naknada za političko djelovanje 47,8 mil. kuna. Ukupno je to više od 302 mil. kuna bruto. Sa zakonskim izmjenama računa izgleda ovako: na plaće župana, gradonačelnika i načelnika (njih 576) otići 96,8 mil. kuna, na plaće njihovih zamjenika (njih 53) ići će 14 mil. kuna, na zamjenike pripadnika iz redova nacionalnih manjina (74) potrošit će se 8,6 mil. kuna, na vijećničke naknade (bit će 7369 vijećnika) otići će 63 mil. kune, a za naknadu za političko djelovanje 43 mil. kuna. Ukupna trošak lokalne vlasti po ovom vijećniku i novom zakonu iznosio 263,5 mil. kuna.