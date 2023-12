Politički analitičar iz Beograda za 24sata: Vučić ostaje jedini vladar Srbije, Brnabić odlazi

Građani Srbije na prijevremenim izborima u nedjelju biraju novi saziv Skupštine Srbije i parlamenta Vojvodine, te vijećnike 65 lokalnih samouprava, uključujući i Beograd, a posljednja ispitivanja javnog mišljenja ukazuju na prednost vladajuće Srpske napredne stranke, koja prema anketama Ipsosa ima podršku 44.6 posto birača.

Zoran Kusovac, politički analitičar iz Beograda za 24sata je komentirajući izbore u Srbiji naglasio da Vučiću neće trebati oporba da formira vlast.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Pokretanje videa ... [TOP 3 VIJESTI DANA] Beogradski analitičar o izborima: ‘Vučić će i dalje ostati jedini vladar Srbije’ | Video: 24sata/Video

- Oporba neće odlučivati ni o čemu. Mjesto premijera u Srbiji nema važnost, državu vodi isključivo Aleksandar Vučić i tako će biti i dalje. Nije imao potrebu za izbore, sazvao ih je samo jer je vidio da je jak. Najviše me interesira kako će proći koalicija "Srbija na zapadu". Ona prvi puta jasno bez fige u džepu zastupa ideju da se Srbija mora priključiti EU i NATO, da mora priznati da je bila agresor na zemlje ex-Yu i da mora uvesti sankcije Rusiji. Ako bi oni ušli u Skupštinu, oni bi bili opasnost i za vlast i oporbenu koaliciju. Iako treba naglasiti da su oni tijekom kampanje bili svjesno marginalizirani kako u vladajućim tako i u oporbenim medijima - kazao nam je Kusovac.

Očekuje da sadašnja velika oporbena koalicija "Srbija protiv nasilja – Miroslav Miki Aleksić – Marinika Tepić" koja prema anketama Ipsosa osvaja 23.6 posto podrške birača i drugo je plasirana na rang listama, neće preživjeti dugo nakon izbora jer su članovi koalicije, ističe, međusobno prerazličiti.

- Nakon ubojstava djece u Ribniku, fokusiralo se ogromno nezadovoljstvo vlašću u Srbiji, no oporba je svojom nesposobnošću tu priliku da sruši vlast profućkala. Vidim na vlasti Vladu Vučić-Dačić. Naime, po rezultatima anketa trećeplasirana je lista "Ivica Dačić – Premijer Srbije" s 8.7 posto podrške. Ne znam tko će sve prijeći cenzus, sigurno će osim oporbe i ekstremna desnica - Zavetnici i Dveri - kazao je.

"Kako je Vučić kapitalizirao Anu Brnabić"

Dodaje kako će Vučić sigurno u Vladu uzeti i neke manjinske stranke, među njima će zasigurno dodaje biti Mađari, a iznenadilo bi ga da budu i Albanci. Ako izborni prag prijeđe Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, koji nastupa u koaliciji s bošnjačkom Stranke pravde i pomirenja, sigurno će, dodaje, Vučić i njih uzeti.

-Za premijera će možda staviti Miloša Vučevića ili Ivicu Dačića ili nekog trećeg. Za Anu Brnabić je već indirektno rekao da neće više biti premijerka - smatra Kusovac.

Navodi kako nikad nije bilo dvojbe da će Vučićeva koalicija dobiti izbore.

- Vučić je vrlo dobar taktičar. On uvijek inzistira da na izbore ne izlazi kao stranka već kao koalicija, želi se prikazati velikim vođom, čovjekom koji je stožer za okupljanje domoljuba. To je koalicija raznih minornih strančica. Voli se prikazivati ne samo kao običan političar već kao lider. Formira koaliciju kako bi išao dokazati zapadu koji ga optužuje da je autokrat, da to nije točno. Njegov cilj nije bio da on kroz SNS dobije više od 50 posto podrške na anketama. Isto tako on želi imati nekoga koga može za nešto optužiti, tako je Ivica Dačić u zadnje vrijeme bio stalno pod nekim optužbama, Dačić zna za tu igru i igra je - kaže Kusovac.

Za Anu Brnabić navodi da je potrošena i neuspješna.

- Ona sigurno više neće biti premijerka. U trenu kad ju je imenovao na tu funkciju ona nije bila član SNS-a. Bila je izvanstranačka osoba. Bila je deklarirana lezbijka, što je Vučić kapitalizirao. Rekao je narod neće gay paradu, a imamo čak i gay osobu za premijera. Kad je indirektno najavio da neće biti premijerka, nikoga nije imenovao za nasljednika. Pustio je par jačih političara da vidi kako će se pozicionirati. Najizgledniji su kandidati kako sam rekao Miloš Vučević ili Ivica Dačić. Ako se odluči za nekoga iz svoje stranke, onda najveće izglede ima Vučević. No postoji i mogućnost treće osobe. Vuči se voli igrati svojim ljudima. Dačićeva lista će pak sigurno proći cenzus i sigurno je da će biti dio Vlade - ustvrdio je.

Rezultati anketa

Podsjetimo kako je agencija Ipsos Strategic Marketing objavila je procjene rezultata parlamentarnih izbora u Srbiji, prema kojoj lista "Aleksandar Vučić – Srbija ne sme" osvaja najveći broj mandata, budući da imaju podršku 44.6 posto birača. Sljedeća je lista proeuropske oporbene koalicije "Srbija protiv nasilja – Miroslav Miki Aleksić – Marinika Tepić" s 23.6 posto, a trećeplasirana lista "Ivica Dačić – Premijer Srbije" s 8.7%.

U utrci za 250 mjesta u srbijanskom parlamentu je 18 izbornih koalicija i stranaka i manjinskih lista, u Beogradu 14, a za pokrajinske izbore proglašeno je 13 lista.

Na desnom krilu predizborne ponude su liste "Dr Vojislav Šešelj - Srpska radikalna stranka", konzervativno-nacionalne koalicije "Nacionalno okupljanje" - Zavetnici i Dveri, te NADA, koju čine Novi DSS i Pokret obnove kraljevine Srbije.

Među manjinskim je listama i Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, koji nastupa u koaliciji s bošnjačkom Stranke pravde i pomirenja.