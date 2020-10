Politika milijunima nagrađuje 'dizače ruku', štiti tajkune, i namješta dokaze 'otpadnicima'

4. DIO Osim političara,aktivni u aferama su tajkuni, gospodarstvenici, ljudi iz sportskog života. Neki su bivši, a neki još uvijek miljenici političara, koji rijetko izbjegavaju društvo sumnjivih lica

<p><strong>Još smo i bogata zemlja koliko se krade. S tom bi se uzrečicom mnogi složili, ali onda dolazi pitanje: A koliko je toga dokazano? I tu je problem cijelog društva. Donosimo vam četvrti dio serijala o 100 afera koje su obilježile Hrvatsku, a ovaj put donosimo pregled afera u koje su uključeni bivši i sadašnji miljenici političara, kao i afere iz domene gospodarskog kriminala. </strong></p><h2>Afera Agrokor - Ivica Todorić</h2><p>Godinama Porezna uprava nije pročešljala knjige najmoćnijeg hrvatskog poduzetnika Ivice Todorića. Godinama je svojim monopolističkim položajem i neospornim utjecajem kupovao šutnju. I onda je sve puklo i rodila se najveća hrvatska afera od nezavisnosti. Prezaduženost Agrokora bila je okidač za pad Ivice Todorića, a onda su dvije i pol godine istražitelji i revizori češljali knjige. Prema optužnici za Todorića i njegovih 14 menadžera, Agrokor je bio prava kasica prasica za obitelj. Iako Todorić i danas tvrdi da mu nisu platili ni ručak. </p><p>Šteta je procijenjena na 1,24 milijarde kuna. U glavnim crtama optužnica ide na to da je godinama Todorić lažirao rezultate i dobit pretvarao u gubitak. Njegovoj obitelji je Agrokor plaćao sve, od kilograma banana pa do luksuznog uređenja Kulmerovih dvora i putovanja. Čak su mu i posudili novce koje nije vratio kad je trebalo kupiti dvorac ili dionice Agrokora. </p><p>Ono što u optužnici ne piše je silni stisak kojim je Todorić držao gospodarstvo u šaci i nitko nije mogao zucnuti protiv njega inače bi poslovno propao. Ortački kapitalizam koji je Todorić uspješno uzgojio nije prestao njegovim odlaskom. Dapače. A sad nas čeka suđenje koje će potrajati barem deset godina i pitanje je hoće li 70-godišnji Gazda uopće dočekati presudu.</p><h2>Afera Zdravko i Zoran Mamić 1</h2><p>Braća Zdravko i Zoran Mamić su s poreznikom Pernarom i Damirom Vrbanovićem osuđeni za izvlačenje novca iz Dinama i utaju poreza. Zdravko treba vratiti 52 milijuna kuna, a Zoran gotovo 26 milijuna kuna. Kako je presuda nepravomoćna, samo je Zdravko morao ići u zatvor jer je dobio 6,5 godina zatvora. </p><p>Zoranu je odrezana kazna mjesec dana ispod roka u kojem bi morao u zatvor. Zoran danas trenira Dinamo, a Zdravko je pobjegao u Međugorje i tako izbjegao kaznu. Iako se to očekivalo, nije spriječen. Tvrdi da bi se vratio kad mu se ne bi sudilo u Osijeku, ali u to malo tko vjeruje. </p><h2>Izvlačenje novca iz Dinama 2</h2><p>Uskoro bi trebalo početi suđenje braći Mamić za oštećivanje Dinama za 144 milijuna kuna. U suradnji s poreznicima iz drugih zemalja, ovdje je otkriveno kako su antidatirani ugovori i uzimane milijunske provizije preko off shore kompanija. Radili su takve pogreške da su tvrtke osnivali mjesecima nakon što su igrači prodani, a provizija je plaćana za navodno posredovanje pri prodaji. Ovo suđenje bi trebalo razotkriti uhodani biznis s prodajom igrača, ali i vraćanje novca na ruke “gazdama”. Opet bi trebali svjedočiti i Luka Modrić i Dejan Lovren, koji se u prvom slučaju baš ničega ne sjećaju...</p><h2>Afera HAC - Prenamjena dionice</h2><p>Dvojica bivših direktora Hrvatskih autocesta, Mario Crnjak i Jurica Prskalo, izmijenili su trasu autoceste Ravča - Ploče nakon što je već bio zaključen ugovor o nabavi. Nova trasa je stajala 530 milijuna kuna više i to je završilo u džepovima domaćeg konzorcija. Obojica su kažnjeni s po 50.000 kuna. Zbog nepoštovanja javne nabave. Milijuni? Pa, imamo autocestu...</p><h2>Afera Janaf - Kovačević, Petek i ostali</h2><p>Iako je nazvana po Jadranskom naftovodu koji je vodio Dragan Kovačević, ova afera je puno šira od potencijalnih 1,96 milijuna kuna koje je, prema istražiteljima, primio Kovačević da osigura poslove. I ona zorno svjedoči kako se dogovaraju poslovi, kako se opstaje u državnim poduzećima i kako je političko zaleđe presudno za uspjeh nekih. Jer prema dosad skupljenim dokazima, natječaji za radove su u Janafu, Velikoj Gorici i Novoj Gradišci bili više forme radi. Sve se dogovaralo na ručkovima i druženjima. </p><p>Uhićeni su i gradonačelnici Dražen Barišić (HDZ) i Vinko Grgić (SDP), a kako je Kovačević originalno iz HNS-a, Uskok je ovdje imao savršeni politički balans. Ali se također otkrilo i da je Kovačević svoj utjecaj gradio na poznanstvima, zabavama s djevojkama i rađenju usluga - od zapošljavanja djece pa do ručkova. I opstao je osam godina u četiri vlade. Pokazalo se u ovoj aferi da i nema dovoljno preventivne kontrole, da se može muljati u imovinskim karticama, da se kupuju i konzultanti i šutnja kod konkurenata. Kad se smiri politička buka koju dižu prepucavanjem Milanović i Plenković, ostaje porazna činjenica da nisu poduzeli ništa kako bi takvo ponašanje prevenirali.</p><h2>Afera HEP - TLM</h2><p>Zbog političkih razloga i radi pomoći danas ipak propalom hercegovačkom Aluminiju i šibenskom TLM-u, Ivo Sanader je naredio HEP-u da im prodaje struju ispod cijene. Tužiteljstvo je tvrdilo da je šteta 600 milijuna kuna, a slučaj datira još od prije 12 godina. Ali Ivan Mravak, predsjednik uprave HEP-a, preminuo je prije tri godine. </p><p>On je trebao biti glavni svjedok tužiteljstva i objasniti sve razloge. U međuvremenu je Vlada izmijenila pravila i zakone, dok se čekala optužnica. Uglavnom, pojeo vuk magare, a HEP je kasnije svima nama zbog gubitaka digao cijene. Pokazalo se i da jeftinija struja nije spasila ni TLM ni Aluminij, ali smo svi platili odgađanje.</p><h2>Afera dragulji - Zagorec</h2><p>Bivši general Vladimir Zagorec je osuđen za krađu dragulja iz sefa Ministarstva obrane, kad je 2000. odlazio s dužnosti. Presudom iz 2009. Zagorec je osuđen na sedam godina zatvora te je državi morao vratiti 39,4 milijuna kuna na ime protupravno stečene imovinske koristi. Nakon što je izdržao dvije trećine kazne, pušten je iz zatvora. Zagorec vješto izbjegava vratiti novac. Sud mu je 2007. blokirao i ovršio pet nekretnina, no dok je ovršni postupak trajao, Zagorec se izvansudski nagodio i država je dio dugova naplatila prodajom njegovih stanova. </p><p>Zagorec pokrenuo je tužbu protiv Terezije Barbarić, jedne od glavnih svjedoka tužiteljstva. Naveo je kako je ona na austrijskoj televiziji rekla da je drago kamenje bilo bijelo, obrađeno, brušeno i prozirno, a na suđenju je rekla da se radilo o zelenim smaragdima i tako uskladila priču s Hrvojem Petračem koji je svjedočio protiv Zagorca i tako postao jedan od rijetkih moćnika koji je utopio drugog. </p><h2>Afera HŽ - Davorin Kobak</h2><p>Bivši direktor Hrvatskih željeznica (HŽ) Davorin Kobak nepravomoćno je 2011. osuđen na sedam godina zatvora, bivša direktorica HŽ-ove sestrinske tvrtke Agit Biserka Robić dobila je sedam i pol, njezin suradnik Andrija Sarić tri godine i tri mjeseca, a direktor Željeznica Srbije Vladimir Vasiljević dvije i pol godine zatvora zbog organiziranog izvlačenja 27,3 milijuna kuna iz HŽ-a od 2002. do 2008. godine. </p><p>Osim zbog udruživanja radi zloporabe položaja i ovlasti te prikrivanja protuzakonito dobivenog novca, Uskok ih je teretio i za sastavljanje lažnih faktura temeljem kojih su na račune off-shore kompanija u Austriji i BiH prebacili navedene milijune. Pritom su, teretio ih je Uskok, za sebe zadržali čak 3,2 milijuna eura. Prvooptuženi Kobak i drugooptužena Robić na sudu su poricali krivnju, ali trećeoptuženi Sarić priznao je da je sudjelovao u izvlačenju novca iz HŽ-a i da je po nalogu drugooptužene potpisivao fiktivne račune. Godinu dana kasnije Vrhovni sud ublažio je zatvorske kazne za šest mjeseci Kobaku i Biserki Robić te sedam mjeseci Vasiljeviću.</p><h2>Afera Daimler</h2><p>U ovoj aferi spominjalo se da je tvrtka Daimler uplatila čak 3,02 milijuna eura mita za nabavu 210 vatrogasnih vozila koja su stajala 85 milijuna eura. Kupnju je odobrila Račanova vlada 2003. U medijima su se spominjale sumnje da su suvlasnici tvrtke IM Metal iz Ozlja, Ivan Žabčić i Marko Vuković, te trgovac Tomica Godec nezakonito domogli više od 900.000 eura kroz ovaj posao. </p><p>Nekadašnji premijer Zoran Milanović zazivao je istragu koja, pak, nikad nije proširena, na članove Račanove vlade koji su odobrili cijeli posao. Karlovačko Županijsko državno odvjetništvo 2016. obustavilo je istragu protiv spomenutog trojca te su tad izdali priopćenje u kojem su istaknuli da istraga nije utvrdila da su osumnjičenici u svojem postupanju imali obilježja kaznenih djela s namjerom pribavljanja protupravne koristi. </p><h2>Afera Tisak i Miroslav Kutle</h2><p>Miroslav Kutle vezao se za mnoge afere sumnjive privatizacije i pretvorbe, no početkom rujna je pravomoćno oslobođen u aferi Tisak. Za istu aferu je još 2004. bio osuđen na šest i pol godina zatvora, čak bio u zatvoru u Remetincu, ali su presudu kasnije ukinuli. </p><p>Ostaci tog postupka, pisao je nedavno Večernji list, u kojemu su za gospodarske zloporabe, osim Kutle, bili još optuženi i Zdenko Francetić, Petar Anić, Krunoslav Marčinko, Ivan Majić, Milena Šenator te Dražen Mandić, godinama su se vukli apsolutnim zastarama pa je tužiteljstvo pokušalo promijeniti optužnicu za ratno profiterstvo. Sud je to odbacio.</p><h2>Afera Vikendica i Zagorec</h2><p>Premda poznatiji po aferi Dragulji, bivši general Vladimir Zagorec veže se i uz slučaj Vikendica, u kojem ga se s Antunom Šporerom i još nekoliko ljudi teretilo da je MORH oštetio za 16 milijuna kuna. Sumnjičili su ga da je kao pomoćnik ministra obrane 1997. nezakonito obnovio vikendicu bivšeg potpredsjednika zagrebačke Gradske skupštine Antuna Šporera. </p><p>Mediji su nagađali da je to bila “nagrada” Šporeru jer je kao vijećnik tad oporbenog HSS-a “digao ruku” za HDZ i osigurao mu većinu u zagrebačkoj Skupštini. Bilo je nekoliko presuda, a sve su ukinute, da bi lani u svibnju Zagorec bio nepravomoćno oslobođen optužbi.</p><h2>Afera SMS</h2><p>Za ovu aferu podignuta je optužnica protiv Franje Varge i Blaža Curića. Ali ti ljudi u biti su najmanje važni u cijeloj aferi, koja obiluje raznim indicijama. Ono što će se dokazati na sudu vjerojatno je vrh ledenog brijega. Dakle, Varga je bivši policajac koji je sebe predstavljao kao prilično sposobnog u analizi, pribavljanju podataka, a bio je u dobrim odnosima i s Tomislavom Karamarkom dok je bio ministar unutarnjih poslova, ali navodno i s Milijanom Brkićem, a zbog ove afere je ostavku podnio i savjetnik tadašnje predsjednice Vlado Galić iako smatra da nema veze s aferom. I Karamarko i Brkić su opovrgavali da su bilo što naručivali od Varge. A sam Varga je imao različite iskaze pred istražiteljima, koje je potom mijenjao. Ono što je sigurno je da je radio i za HDZ. </p><p>Varga je u biti izrađivao i lažne korespondencije i očito uvjeravao moćne ljude da ima dokaze koji su bili lažirani. Ispričao je da je nadzirao i komunikaciju Brkićevih prijateljica, ali je iscurilo da je upravo on bio izvor vijesti da je HDZ pokraden 2015. na izborima, što je potencirao Karamarko. Blaž Curić je, pak, Brkićev kum i bio je vozač Tomislava Tolušića. Te jeseni 2018. on je dojavio Vargi da ga prate i da ukloni dokaze. Kako je to znao? Ostaje misterij i izvor curenja informacija nije pronađen. A Vargi sude da je izradio lažnu korespondenciju između šefa Uskoka Dinka Cvitana i sudaca koja bi navodno dokazivala da je Zdravku Mamiću sve namješteno. </p><p>Mamić je zauzvrat novcem Dinama Vargi kupovao namještaj, jacuzzi, PlayStation i pomagao mu. Slična lažna korespondencija kakvom je mahao Mamić bila je i u slučaju Agrokor te ju je kao dokaz namještenosti navodio Todorić. U svakom slučaju, u ovoj aferi mnogo toga ostaje nerasvijetljeno, pa i ono najvažnije: tko je sve koristio Vargine usluge i tko je probio istragu.</p><h2>Afera Trafostanice</h2><p>Ovaj slučaj nikad nije dobio niti sudski niti bilo koji drugi epilog unatoč dokumentima koji su upućivali na ozbiljne malverzacije. Prvo je HAC, prema navodima iz istrage, debelo preplatio gradnju trafostanica, spominjao se iznos od milijardu kuna. I to tvrtki Dalekovod. A onda su ih prodali za 300 milijuna kuna HEP-u, koji se nije upisao kao vlasnik. Ništa nije došlo do suda, ali tad se sumnjalo da je HAC ostao bez novca, pa je jeftino prodao nešto što je skupo platio. U biti se radilo o pretakanju novca iz jedne firme u drugu da bi se zakrpale rupe nastale preplaćenim poslovima. </p><h2>Pšenična afera i Todorić</h2><p>Prva velika afera koja se vezala uz Ivicu Todorića i Agrokor bila je zbog žita iz skladišta robnih zaliha. Uhodana ekipa lažirala je stanje u robnim zalihama, a onda bi ispod tržišne cijene prodavali žitarice i uljarice u vlasništvu RH te proizvođača. Na popisu kupaca bio je i Agrokor, koji je potom to izvozio i skupo preprodavao. </p><p>O svemu je bilo osnovano i saborsko istražno povjerenstvo, time se bavio i DORH, ali su svojedobno bili uvažili ispriku iz Agrokora “da nisu znali da je to žito zapravo ukradeno”. Šteta se penjala na najmanje 50 milijuna kuna. Protiv nekoliko ljudi podnesene su kaznene prijave, ali od svega zapravo nije bilo ništa. </p><h2>Afera Brodosplit</h2><p>Bila je to prva velika korupcijska afera HDZ-a iz vremena Sanadera, u kojoj se sumnjičilo da se u gradnji četiri tankera za njemačku tvrtku Wessels prao novac i da je time Brodosplit oštećen za 4,7 milijuna dolara. Samu aferu razotkrili su još 2006. kad je Austrija upozorila Hrvatsku na pranje novca u Brodosplitu. Uprava Brodosplita dogovorila je posao od 51,5 milijuna dolara po tankeru, a potom su se sklapala dodatna pisma kojima se naručitelju vraća 1,9 posto provizije od ugovorene cijene. </p><p>Nakon što je Wessels uplatio pet milijuna dolara predujma, 4,7 milijuna vraćeno je na naručiteljeve ciparske račune. Optuženi su bili Drago Maček, koji je zastupao njemački Wessels, tadašnji direktor Brodosplita Goran Vukasović i komercijalist Ante Luetić. Optuženi su i Mateo Tramontana, Ivica Donkov, Ivan Cesarac, Danijel Nikolić i Hrvoje Matovinović. Županijski sud u Splitu 2014. godine oslobodio ih je krivnje u ovoj aferi, no Županijski sud u Splitu ukinuo je tu presudu i cijeli slučaj vratio na ponovljeno suđenje. </p><h2>Afera Horvatinčić</h2><p>Ona se ne odnosi na štete i istragu, ali također mnogo govori o stanju u pravosuđu i društvu. Jer Tomo Horvatinčić je čovjek koji godinama izbjegava presude i odgovornost za usmrćivanje ukupno četvero ljudi u prometu. Nakon sudske trakavice u kojoj je bio oslobađan i ponovno osuđivan za smrt talijanskog bračnog para koji je usmrtio brodicom, Horvatinčić, dok ovo čitate, treba sjediti u zatvoru. Ali vani je. Kaže da je bolestan iako je redovno fotografiran u centru grada ili u inozemstvu. Treba podsjetiti da je Horvatinčić tijekom godina svojim automobilom usmrtio još dvije potpuno nevine žene. I ni za to nije završio u zatvoru.</p>