Poljska postaje 'crvena zona', u Španjolskoj 3 milijuna zaraženih

Srednja i istočna Europa ruše rekorde po broju novozaraženih. Od subote cijela Poljska postaje 'crvena zona', Francuska vlada uvodi policijski sat u dvije trećine države...

<p>U tjednu do 16. listopada Engleska je svakodnevno imala gotovo 35.000 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a tjedan ranije taj oko 27.900.</p><p>Od 17 sati po srednjoeuropskom vremenu, više od tri milijuna stanovnika Walesa će do 9. studenoga morati "ostati kod kuće". Wales će tako biti prva britanska pokrajina koja je posegnula za mjerom karantene.</p><p>PZatvorit će se svi dućani koji nisu od životne važnosti, no đaci osnovnih škola i neki razredi gimnazija moći će se vratiti u školu početkom studenoga, nakon školskih praznika. Vlada premijera<strong> Borisa Johnsona </strong>pokušava izbjeći opću karantenu u Engleskoj, no od sada oko polovice stanovništva, 29 milijuna, živi pod raznim lokalnim ograničenjima.</p><p><strong>Španjolska - 3.000.000 zaraženih </strong></p><p>U Španjolskoj je sveukupan broj slučajeva Covida-19 premašio tri milijuna, objavio je premijer <strong>Pedro Sanchez.</strong><br/> Regionalne vlasti Madrida danas su najavile da od subote stupa na snagu zabrana okupljanja između ponoći i šest sati ujutro. Više španjolskih regija razmišlja o uvođenju policijskog sata kako bi se obuzdala pandemija covida-19, no premijer u petak nije najavio tu mjeru već je pozvao građane na odgovorno ponašanje. </p><p><strong>Poljska - crvena zona </strong></p><p>Od subote cijela Poljska postaje "crvena zona", s djelomičnim zatvaranjem osnovnih škola i restorana. <br/> Poljska je u 24 sata zabilježila 13.632 nova slučaja zaraze, rekordan broj u jednom danu, objavilo je ministarstvo zdravstva, a vlada je istodobno najavila dodatne mjere za sprečavanje covida-19, bolesti koju uzrokuje virus SARS-CoV-2.<br/> Broj smrtnih slučajeva pao je u istom danu na 153, s rekordnih 168 dan ranije. Poljske vlasti odlučile su zatvoriti sve kafiće i restorane na dva tjedna, te ograničiti javna okupljanja na pet osoba. </p><p><br/> Polovica zemlje, posebice veliki gradovi s okolicom, su "crvene zone" još od prošle subote, a sada se ta mjera proširuje na cijelu zemlju.<br/> "Od subote, cijela Poljska postaje crvena zona", objavio je premijer Mateusz Morawiecki na virtualnoj konferenciji za novinare.</p><p><strong>Francuska policijski sat za 46 milijuna</strong> </p><p>Francuska vlada uvodi policijski sat u dvije trećine države, na 46 milijuna ljudi od petka navečer u trajanju od šest tjedana, nakon rekordnih 41.622 novozaraženih u jednom danu. Ukupno je broj zaraženih premašio milijun. U Europi samo Španjoska i Rusija imaju te brojeve. Prije tjedan dana policijski sat bio je uveden u Parizu i osam drugih gradova u Francuskoj, a sada se širi na 38 drugih područja s policijskim satom od 21:00 to 06:00.</p><p><strong>Nizozemska - novi rekord 10.000 </strong></p><p>Broj zaraženih koronavirusom u Nizozemskoj skočio je za gotovo 10.000 u 24 sata, što je novi rekord, prema podacima nacionalnog Instituta za javno zdravlje (RIVM) u petak. Vlada je uvela djelomične mjere zatvaranja 14. listopada, uključivo zatvaranje svih barova i restorana u zemlji.</p><p><strong>Švicarska - više od 100.000 zaraženih </strong></p><p>Švicarska, država od 8,6 milijuna stanovnika u petak je imala novi rekord infekcija covidom-19 pa je ušla u klub 50 drugih zemalja u kojima je ukupan broj zaraženih premašio 100.000. Ukupno potvrđen broj zaraženih u Švicarskoj i susjednoj kneževini Liechtenstein narastao je za 6.634 na 103.653, a broj umrlih za deset čime je ukupno 1.877 umrlih, objavile su zdravstvene vlasti.</p><p>Većina Europe zagušena je rastom infekcija</p><p><strong>Slovačka</strong> od subote uvodi djelomični lockdown u trajanju od tjedan dana i dopušta samo odlaske a posao, nužne kupnje i nastavu za mlađu djecu. Slovačka je u četvrtak, s 2581 novim slučajem zaraze, također oborila rekord broja zaraženih u jednom danu.<br/> <strong>Češka</strong> - Premijer Andrej Babiš zatražio je ostavku ministra zdravstva Romana Prymule pošto je objavljena fotografija na kojoj ministar izlazi iz restorana koji je trebao biti zatvoren. Češka je u četvrtak imala 14.150 novozaraženih, nešto manje od rekordnih 14.960 dan ranije, pokazuju podaci ministarstva zdravstva. Češka se bori s najvećim porastom covida-19 u Europi i od ožujka je zabilježila sveukupno 223.065 oboljelih. Do četvrtka je umrlo ukupno 1845 ljudi zaraženih koronavirusom. </p><p><strong>Ukrajina</strong> bilježi novi rekord od 7517 zaraženih u jednom danu, objavilo je u petak vijeće na nacionalnu sigurnost. Dan ranije je bilo 7053 novozaraženih te se sveukupan broj popeo na 330.396.<br/> U četvrtak je umrla 121 osoba, a dan ranije 141. Ukrajina od početka listopada svakodnevno bilježi preko 5000 novih slučajeva zaraze. Veliki porast u broju zaraženih nagnao je vladu da stroge restrikcijske mjere produlji do kraja godine.<br/> <strong>Belgija</strong> - S više od 270.000 zaraženih i 10.500 umrlih, Belgija od 11,5 milijuna stanovnika je među europskim državama najteže pogođenima virusom u odnosu na svoje stanovništvo. Pokrajina Liege postala je sredinom listopada najteža zona.</p><p><strong>Italija</strong> - Talijanska regija Campanija uvodi lockdown i poziva nacionalnu vladu da slijedi njezin primjer. Dnevni broj zaraza u Italiji raste od početka mjeseca a u četvrtak je dosegnuo rekordnih 16.079 te se stahuje da će izmaknuti kontroli u toj zemlji koja je među državama s najvišom stopom smrtnosti od covida-19. <br/> Talijanske regije Lazio i Campania počinju policijski sat u petak, dan pošto je stupio na snagu u sjevernoj pokrajini Lombardiji. </p><p><strong>Portugal</strong> - Uveden je lockdown u tri sjeverna okruga, a u cijeloj zemlji uvode se ograničenja kretanja za idući vikend kada se obilježava Dan mrtvih<br/> <strong>Grčka </strong>- Policijski sat uveden je u Ateni i drugim regijama. Stupa na snagu u subotu i primjenjuje se od 00:30 do 05:00 ujutro<br/> <strong>Rusija</strong> - Zdravstvene ruske vlasti u petak su potvrdile 17.340 novozaraženih, od kojih je 5478 u Moskvi. Od početka pandemije u Rusiji je od covida-19 oboljelo 1.480.646 ljudi. U posljednja 24 sata umrlo je 283 ljudi, a sveukupan broj umrlih dosegao je 25.525.</p><p><strong>Njemačka</strong> - U protekla 24 sata potvrđeno je 11.424 novozaraženih što daje naslutiti da je stanje stabilno i pod kontrolom. </p>