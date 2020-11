Polovica BiH obilježava Dan državnosti, Trump im čestitao

BiH obilježava 25. studeni kao dan svoje državnosti, no taj se praznik i ove godine obilježava samo u Federaciji BiH. U RS-u on je običan radni dan. Oni ne priznaju povijesni kontinuitet bosanskohercegovačke države

<p>Dan državnosti bosanskohercegovačkom državnom vrhu i građanima te zemlje čestitao je i predsjednik SAD-a <strong>Donald Trump.</strong></p><p>"Dok obilježavate Dan državnosti Bosne i Hercegovine i 25. obljetnicu Daytonskog mirovnog sporazuma, jasno je da je mir pobijedio test vremena. BiH je iz mračnih dana prošlosti izašla jača i ostaje čvrsto i nepokolebljivo u svojoj predanosti ka euroatlantskoj budućnosti svojih građana", stoji u Trumpovoj čestitci, u kojoj je istaknuto i kako će SAD nastaviti čvrsto podupirati BiH.</p><p>Dan državnosti BiH obilježava se u znak sjećanja na odluke koje je 25. studenog 1943. godine donijelo Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja BiH (ZAVNOBIH) i rezoluciju kojom je to tijelo potvrdilo da će BiH postati ravnopravnom federalnom jedinicom-državom u sastavu nove Jugoslavije.</p><p>U rezoluciji koja je tada usvojena stoji i znamenita rečenica da narodi koji žive u BiH "hoće da njihova zemlja, koja nije ni srpska, ni hrvatska ni muslimanska nego i srpska, i muslimanska i hrvatska, bude slobodna i zbratimljena Bosna i Hercegovina, u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost i jednakost svih Srba, Muslimana i Hrvata".</p><p>BiH nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma nije dobila zakon o državnim praznicima pa dva entiteta nastavljaju obilježavati datume koje su obilježavali i do 1995. U Republici Srpskoj posebice inzistiraju na tvrdnji da sadašnja BiH nema kontinuitet s predratnom pa da tako i 25. studeni ne može biti da njene državnosti.</p><p>Pritom ignoriraju činjenicu da je Daytonski sporazum definirao današnju državu BiH kao pravnu sljednicu Republike BiH odnosno da njeni zakoni, uključujući i onaj o praznicima, vrijede sve dok se ne zamijene novima.</p><p>Članovi Predsjedništva BiH <strong>Šefik Džaferović</strong> i <strong>Željko Komšić</strong> u srijedu su položili vijenac na spomen-obilježje Vječna vatra u središtu Sarajeva, podignuto u znak zahvalnosti partizanskim osloboditeljima u Drugom svjetskom ratu.</p><p>Tom prigodom Džaferović je kazao kako je uvjeren da će unatoč sadašnjim osporavanjima iz RS doći dan u kojemu će cijeli državni vrh obilježavati 25. studenog kao dan državnosti.</p><p>"25. studeni i 1. ožujka (Dan neovisnosti) su državni praznici i to je potvrdio i Ustavni sud BiH", kazao je Džaferović dodajući kako se činjenice ne mogu mijenjati te da je to realnost koju će prije ili kasnije svi morati prihvatiti.</p>