Polugol udario mladića u Zadru i ukrao mu džemper usred noći

Muškarac (30) je bio gol do pasa na hladnoći u noći oko tri ujutro u subotu. Vidio je mladića (21) sa džemperom zavezanim oko struka u zadarskom kvartu Jazine. Zatražio je da mu da džemper, no mladić je to odbio. Tada ga je stariji Zadranin udario i silom mu odvezao džemper sa struka te otišao. Nasilno otimanje odjeće na ulici, policija je prijavila kao razbojništvo.

- Policijski službenici Prve policijske postaje dovršili su kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakom.Protiv 30-godišnjaka se državnom odvjetništvu podnosi kaznena prijava zbog razbojništva - kazao je Elis Žodan, policijski glasnogovornik.