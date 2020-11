Polugolu mladu pacijenticu u Covid areni fotkao - pacijent?!

Na fotografiji koja je šokirala regiju, pacijentica u donjem rublju gola do pasa, sjedi na bolničkom krevetu. Isprva se nije znao identitet pacijentice, ni tko je fotografiju pustio u javnost, no pokrenuta je istraga

<p>Nakon incidenta u Beogradskoj Areni gdje leže oboljeli od korona virusa i fotografije polugole djevojke koja se munjevitom brzinom proširila društvenim mrežama, vojska i zaštitari identificirali su osobu koja je fotografirala pacijenticu.</p><p>Riječ je također o pacijentu koji je na liječenju od korona virusa, piše<strong><a href="https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/3566133/kurir-saznaje-otkriveno-ko-je-napravio-skandaloznu-fotografiju-nage-pacijentkinje-u-areni"> Kurir. </a></strong></p><p>Podsjetimo, na fotografiji koja je šokirala regiju, pacijentica u donjem rublju gola do pasa, sjedi na bolničkom krevetu. Isprva se nije znao identitet pacijentice, ni tko je fotografiju pustio u javnost, no uskoro se sama djevojka oglasila. </p><p>- Fotografiju je nastala po prijemu u Arenu, gdje mi je rečeno da se skinem kako bi odradili EKG. Ne znam jesam li trebala gledati okolo ima li kamera. Imala sam visoku temperaturu, svaka kost u tijelu me boljela i imala sam upalu oba plućna krila - izjavila je za <strong><a href="https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/3565895/ovo-je-anastasija-njena-slika-iz-arene-kruzi-srbijom-javila-se-kuriru-rekli-su-mi-da-se-skinem-sta-sam-trebala-da-uradim">Kurir</a></strong> <strong>Anastasija M. </strong></p><p>Dodala je kako su joj ovim činom ugrožena ljudska prava i život.</p><p>- Netko će morati odgovarati za ovo. Očekujem od odgovornih da utvrde je li ovo fotografirano mobilnim telefonom ili je netko skinuo sa sigurnosnih kamera, i kako je dospjelo u javnost. Ne znam čiji je ovo propust, jesu li krivi ljudi iz organizacije Arene ili Covid pacijenti, ali svakako da netko mora snositi odgovornost za ovo što se meni dogodilo. Krivac mora biti otkriven da se sutra ne bi našla još neka djevojka, pacijent, na meti ovakvih bolesnih umova - poručila je Anastasija, čiji su roditelji također zaraženi korona virusom.</p><p>- Brinem se za oca, koji se u Zemunskoj bolnici bori za život, brinem i za majku, koja je također zaražena, i sada trebam gledati kako moje fotografije kruže društvenim mrežama. Sramota dokle smo kao ljudi došli i čime se pojedinci bave - zaključila je za <strong><a href="https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/3565895/ovo-je-anastasija-njena-slika-iz-arene-kruzi-srbijom-javila-se-kuriru-rekli-su-mi-da-se-skinem-sta-sam-trebala-da-uradim">Kurir</a>. </strong></p>