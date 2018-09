Pomahnitala teta izvukla nož u vrtiću, među ranjenima i djeca

U napadu nožem u Queensu u New Yorku ozlijeđeno je nekoliko ljudi, među kojima su navodno i djeca. Incident se dogodio u petak rano ujutro, u dječjem vrtiću, a prema dostupnim informacijama, ozlijeđeno je barem pet ljudi među kojima je troje male djece, no detalji o težini njihovim ozljeda nisu poznati.

Prema informacijama koje je objavio NBC, u napadu su ozlijeđene dvije djevojčice i jedan dječak, te otac jednog od njih.

#BREAKING Several slashed, including children, inside Queens day care. @NaveenDhaliwal LIVE at the scene in Flushing. @ABC7NY pic.twitter.com/RjQroSBzMx