Pomogla kćeri da pobjegne od 'dogovorenog' muža pa ju ubio

U Velikoj Britaniji u tijeku je suđenje 31-godišnjem muškarcu optuženom za ubojstvo svoje punice jer je pomagala svojoj kćeri da pobjegne od njega i njihovog dogovorenog braka.

Muhammad Tafham (31) navodno je nožem izbo majku petero djece Rahman Begum (46) zato što je pomogla svojoj kćeri Ayshi Gulraiz (25) da pobjegne od njega i vrati se svojem dugogodišnjem dečku.

Aysha Gulraiz nastavila se viđati sa svojim dečkom unatoč tome što je ušla u dogovoreni brak s rođakom svojeg oca, Muhammadom Tafhamom u Pakistanu 2016. godine. Nakon vjenčanja, Tafham je došao živjeti sa suprugom u Veliku Britaniju.

Another #Muhammad Tafham, 31, murdered Rahman Begum, 46, at her home in Rochdale after his wife, Aysha, 25, left him to move back in with her long-term boyfriend in Bradford.#islam #muslims https://t.co/dYBkohwxyB — 🇮🇳Ensine (@ensine) August 12, 2018

No njihov dogovoreni brak nikako nije funkcionirao. Pokušali su živjeti zajedno, no cijelo vrijeme su se svađali. Naposljetku, Tafham je pristao na razvod ali pod uvjetom da Gulraiz ostane živjeti s njim još tri godine kako bi on mogao dobiti državljanstvo i ostati u Velikoj Britaniji.

Tužiteljstvo tvrdi da je optuženi Muhammad Tafham ubio svoju punicu Rahman Begum dan nakon što ga je na prijevaru izvukla iz kuće, kako bi za to vrijeme njezina kćer i njen dečko spakirali njezine stvari i napustili dom prije nego što se Tafham vrati kući.

Nakon što ju je izbo nožem, optuženi je navodno stavio nož u njezinu ruku i pokušao zločin prikazati kao samoubojstvo, tvrdi tužiteljstvo.

Optuženi je sudu izjavio da nije kriv i tvrdi da je nesretna žena počinila samoubojstvo. Ovih je dana svjedočio i udovac, suprug ubijene, koji je sudu izjavio da njegova žena nije pokazivala nikakve znakove da bi mogla počiniti samoubojstvo i da je bila vrlo, vrlo sretna.

Rochdale mother-in-law found stabbed to death 'never spoke of suicide'https://t.co/SpsOorbu9V — BBC North West (@BBCNWT) August 13, 2018

U svjedočenju na sudu, suprug ubijene Gulraiz Sharif izjavio je da je njegova supruga bila dobro raspoložena. Šalila se da će za večeru napraviti piletinu s curryjem koju ja ne mogu jesti, izjavio je.

Sljedećeg dana, pronašli su je u kuhinji u lokvi krvi.

Otac nije prihvaćao izbor svoje kćeri

Na pitanje tužitelja je li njegova žena te noći ili ranije rekla da razmišlja o samoubojstvu, on je odgovorio: 'Ne, nikada. Zašto bi to učinila? Nije imala nikakvih problema. Bila je sretna, bila je jako sretna'.

Otac se nije slagao s izborom svoje kćeri.

Kći ubijene na sudu je izjavila da otac nije prihvatio njezinu vezu s dečkom Malikom. Isto tako, Aysha Gulraiz je rekla da je pristala na dogovoreni brak s Tafhamom samo da 'njezin otac bude sretan'.

"The court heard the father did not accept the relationship with her boyfriend and that she had only agreed to the arranged marriage with Mr Tafham to keep her dad happy." Now another woman is dead. https://t.co/iLb6Nw7Yex #forcedmarriage — Nikki Brown (@NikkiBrNurse) August 13, 2018

Rekla je i da je majka nikad nije optužila da je osramotila obitelj jer je kao udana žena živjela sa svojim dečkom negdje drugdje.

Na sudu se saznalo da je i druga kćer iz obitelji trebala stupiti u dogovoreni brak, ali i za nju je otkriveno da ima drugog dečka u Velikoj Britaniji.

Tijekom unakrsnog ispitivanja supruga ubijene, Sharif je zanijekao da je u mjesecima prije ubojstva par živio odvojeno i da se njegova supruga sa svojom djecom planirala preseliti u Midlands, gdje živi njezina obitelj.

- Krivili ste svoju suprugu zbog odgoja svojih kćeri, je li tako? - pitao ga je istražitelj.

- Ne prihvaćam to, ona je bila moja supruga, živjeli smo zajedno 25 godina. Živjeli smo zajedno, nikad nismo bili razdvojeni - odgovorio je Sharif. Kazao je da nije znao da je njegova supruga posjetila svoju obitelj i da se njima požalila kako je u posljednje vrijeme 'loše raspoložena', piše DailyMail.

Suđenje se nastavlja...