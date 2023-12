'Pomozite da i naši štićenici osjete Božić, svaka donacija je jako puno i za nas, a i za njih'

Najmlađi beskućnik u pulskom Prihvatilištu za beskućnike ima samo 19 godina. Stigao je preksinoć zbog teško narušenih obiteljskih odnosa. Nije više mogao biti na cesti. Prihvatilište u Valturskoj ulici u Puli prosječno skrbi o 25 beskućnika. Svatko od njih ima svoju tešku priču i sudbinu, koje su ih natjerale da potraže pomoć jer im je voda došla do grla. Idejna začetnica i voditeljica Varja Bastijančić kaže da im upravo stiže osam kreveta i ormara iz donacije te da će im to uvelike olakšati smještaj ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Pula: Otvoreno je prvo gradsko prenoćište za beskućnike | Video: 24sata/pixsell

- Uredili smo organizirano stanovanje za beskućnike u Valturskoj ulici, a na bivšoj adresi, u Tršćenskoj, gdje smo donedavno bili, smješten je dnevni prihvat od 13 do 18 sati. Od otvaranja do danas kroz prenoćište nam je prošlo 107 ljudi. Imamo i jako puno starih ljudi koji čekaju smještaj u zdravstvene ustanove, domove ili udomiteljske obitelji. Beskućnici su. Nemaju ni obitelj ni nekretninu. Da ne ostanu na cesti, dolaze k nama - objasnila je Varja. Ti stari ljudi najprije od 13 sati dođu u dnevni centar, gdje budu do 18 sati. Griju se i razmišljaju o svojoj sudbini. Potom odlaze u Prihvatilište za beskućnike, koje se svaki dan otvara od 19 sati. Ondje prespavaju i nakon doručka ujutro moraju napustiti prihvatilište. Iznova se vraćaju svaki dan.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

- Potrebne su nam donacije za smještaj i hranu. Jedan beskućnik našu udrugu godišnje košta 4000 eura. Kad bi se našla neka firma, neki dobrotvor koji bi samo jednom čovjeku bio sponzor, da ima godinu dana sigurnu hranu i smještaj, to bi bilo ravno čudu. To su ljudi koje je sudbina natjerala na beskućništvo. Neki su čak imali i vlastitu firmu, koje su mahom propadale u doba korone pa su ljudi ostali bez svega. Na cesti - objašnjava Varja. Dodaje da joj dolaze promrzli ljudi koji nisu jeli nekoliko dana. Traže samo topli krevet, da se ugriju i da pojedu topli obrok koji ih u udruzi čeka.

- Njihovi zahtjevi su vrlo skromni. Trudimo se da jedu bar jedan kuhani obrok. Dio beskućnika čak ni nema pravo na pučku kuhinju. Imamo i invalide Domovinskog rata. Jedan od njih prima naknadu manju od 250 eura. Morao je izabrati ili će jesti i biti na cesti ili će platiti podstanarstvo, a neće jesti. Većina tih ljudi je i bolesna i trebaju lijekove - kaže Varja, koja s kolegama iz svog džepa nerijetko izdvoji novac za lijekove.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

- Kome treba, mi uplatimo. Ljudi ne mogu biti bez lijekova. Bilo bi vrlo lijepo kad bi se našli dobri ljudi i napravili paketiće tim beskućnicima.Taj božićni paketić ne mora imati ništa previše. Kutija cigareta, neki slatkiš ili odjevni predmet, za njih bi to značilo puno. Svi oni koji žele pomoći mogu me kontaktirati na 098 367317 - rekla je na kraju.