'Pomozite mi u premještanju u humaniji zatvor u Paragvaju...'

U zatvoru sam devet godina. Osuđen sam na 18 godina zbog krijumčarenja drogom i stojim iza toga, ali nepodnošljivo je u zatvoru. Nema ni hrane za sve, požalio nam se Domagoj Tobler (30), koji nam se javio iz paragvajskog zatvora San Pedro.

Tobler godinama nema prilike razgovarati s nekim na hrvatskom jeziku, pa neke izraze i riječi na hrvatskom, nakon toliko godina, priča s krivim akcentom ili ih nepravilno izgovara. Dodaje kako su ga veleposlanstva RH posjetili samo nekoliko puta.

- U ovih devet godina posjetili su me možda tri puta i to po službenoj dužnosti radi prevođenja. Tražio sam higijenske potrepštine, hranu i odjeću od njih, ali ništa nisam dobio. U zatvoru kapaciteta 300 zatvorenika nas je 600 - rekao je Tobler, koji se, kaže, vjenčao s Paragvajkom, s kojom ima dijete.

Odbio se vratiti

- Ponudili su mi premještaj u Hrvatsku, ali sam odbio jer ovdje imam ženu i dijete. U fazi sam dobivanja paragvajskog državljanstva. Roditelji su mi u Hrvatskoj, u Slavoniji, ali su rastavljeni i ne mogu mi financijski previše pomagati - kazao je Tobler i dodao kako želi da ga premjeste bliže novoj obitelji.t

- Od žene i malog udaljen sam oko 350 kilometara i rijetko ih mogu vidjeti. Supruga mi ne radi i velik je to trošak. Od veleposlanstva želim da mi pomognu koliko mogu i da me premjeste u neki humaniji zatvor - rekao nam je Tobler. Iz veleposlanstva i Ministarstva vanjskih poslova nisu nam odgovorili jesu li što poduzeli i, ako jesu, što, kako bi pomogli hrvatskom državljaninu.

Progutali 1,2 kg droge

Podsjećamo, Domagoj Tobler i Mirko Novaković 6. siječnja 2011. godine sletjeli su u Paragvaj. Nakon šest dana pokušali su izaći iz zemlje noseći u želucu ukupno 74 kapsule kokaina, teške 1,2 kg. Kad su stigli na međunarodni aerodrom “Silvio Pettirossi” u Asuncionu, Mirku je pozlilo. Obojica su jeli, iako nisu trebali. Tobler je imao u želucu 25 paketića droge a Mirko 44. Da su uspjeli doći do Europe i da se taj kokain pomiješao, tj. razrijedio, na ulici bi ga mogli prodati za oko tri-četiri milijuna kuna. No završili su u paklu južnoameričkog zatvora.

Bili su zatvoreni u jedan od najozloglašenijih paragvajskih zatvora, Tacumbo u Asuncionu. Taj zatvor ima oko 4000 zatvorenika i samo 45 čuvara u jednoj smjeni.

Zatvor je sagrađen za 1500 ljudi. Česte su pobune i tučnjave, a Tobler je, prema pisanju Glasa Slavonije, dva puta u tom zatvoru bio izboden. Prije nekoliko godina, dok još nisu bili osuđeni, iz Ministarstva vanjskih poslova rekli su nam kako su djelatnici hrvatskog veleposlanstva u Buenos Airesu u Argentini bili nekoliko puta u posjetu Tobleru i Novakoviću dok su bili u pritvoru u prostorijama Državnog ureda za suzbijanje kriminaliteta droga u Asuncionu.

Dileri su znali što rade

Višnjevčanin Novaković 2017. se vratio u Hrvatsku. Nakon što je neko vrijeme proveo u zagrebačkom Centru za dijagnostiku, koji se nalazi u zatvoru u Remetincu, na izdržavanje kazne poslali su ga u Lepoglavu. Novaković je zatražio obnovu kaznenog postupka, no odbio ga je Županijski, a potom i Vrhovni sud.

Uvjetni otpust može zatražiti nakon 14. siječnja 2023. godine.

Hrvatski dileri i “mule” pali u zemljama Južne Amerike znali su za rizik kojem se izlažu, kao i za potencijalnu zaradu ako uspiju prokrijumčariti kokain do Europe. Kilogram kokaina u Peruu, Brazilu ili Paragvaju može se kupiti već za 2500-3000 dolara. U Europi se dobije 30.000 eura. Ako ga još razrijedite, i 45.000 eura.

Kako su znali da bi se preko noći mogli obogatiti, znaju i na koga mogu računati kad se nađu u zatvorima u kojima su ubojstva svakodnevna pojava. Diler kokaina koji je u brazilskom zatvoru odležao šest i pol godina ze Express je rekao:

- Znači, zatvorenik se najčešće oslanja na obitelj. Ako je sposobna i zdrava, ona te nikad neće ostaviti, nekolicina prijatelja također, ali na veleposlanstvo i neka tijela iz Hrvatske ne možeš računati. Dok je u Braziliji bio HDZ-ov ambasador, dobivao sam pakete i to. Ja od njih nisam tražio da se zauzmu za moje pomilovanje nego sam tražio da na ambasadu stižu paketi koje su mi slali od kuće i da mi, budući da znam kako u Hrvatskoj postoji mali fond za naše ljude koji leže u stranim zatvorima, da mi pošalju barem za higijenski pribor, a mi Hrvati koji smo bili u tom zatvoru nismo mogli očekivati ni novine. Prvi dio moje robije, od 2007. do 2010., imao sam određenu konzularnu pomoć, a od 2010. do 2014. apsolutno ništa - rekao nam je sugovornik.

Martinčić optužuje Hrvatsku

Iz zatvora u Urugvaju prošli tjedan pustili su Anastazija Martinčića. I on je tijekom desetogodišnje robije zvao hrvatske medije te tvrdio kako je nevin i kako su mu sve namjestili. Podsjećamo, Martinčić je pao u listopadu 2009. u akciji Balkanski ratnik, čiji je jedan dio urugvajska policija provela s američkom Agencijom za borbu protiv droge (DEA). Jahtu na kojoj su našli 2174 kg kokaina Martinčić je kupio u marini u mjestu Santiago Vazquez kraj Montevidea. Tržišna vrijednost droge bila je veća od 100 milijuna dolara. Tvrdio je da su mu kokain podmetnuli.

- Zlostavljali su me, maltretirali i doveli do granica iznemoglosti. Godinama sam tvrdio da sam zatočen bez ijednog dokaza i sad, kad su shvatili da dokaza nema, jednostavno su me izbacili na cestu. Zatražit ću povrat sve oduzete mi imovine i dokazat ću istarskoj i hrvatskoj javnosti da nisam kriminalac, što mnogima neće biti drago - rekao je za Glas Istre Martinčić, kojeg su povezivali s krijumčarima balkanskoga kralja kokaina Darka Šarića.

- U ovom zatvoru imate svega, pa i slučajeva kanibalizma. Sve mi je to priuštila RH, koja se ponaša kao banana-država jer mi nije omogućila prevoditelja, čime je dopustila da mene, kao njezina državljanina, osude protivno svim zakonima i međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima. Čak i sad, nakon što su me pustili na slobodu, nemam dokumente, za što je odgovorno veleposlanstvo Republike Hrvatske u Argentini - rekao je Martinčić za portal Dnevno.