Ponosno predstavljamo izložbu: Remek-djela Modiglianija, Degasa i Mattisea u Zagrebu

U organizaciji 24sata, uz podršku Turističke zajednice grada Zagreba, 14. svibnja u gornjogradskoj Galeriji Klovićevi dvori otvara se izložba impresivnih umjetnina iz kolekcije privatne izraelske zaklade MT Abraham (MTA). Umjetnička djela stižu iz Mostara, iz ugledne galerije “The Hub of Fine Arts”, otvorene 2022. Odlične su to vijesti za mnogobrojne ljubitelje lijepe umjetnosti. Djela koja su stvarali slavni svjetski slikari i kipari te koja su obilježila, kako tvrde neki teoretičari, presudno umjetničko razdoblje modernizma napokon stižu u Hrvatsku. S većinom njih naša će se javnost susresti prvi put. Umjetnička zbirka MTA zaklade ustrojena je prije točno 20 godina, ali je sakupljana mnogo dulje s posebnom ljubavlju prema umjetnosti i otvorenim očima modernoga kolekcionara.

Vizija i uvjerenje da je umjetnost najviši aspekt postojanja iz kojeg čovjek razvija svoju svijest bili su polazišna točka i

sila koja je pokretala stvaranje zbirke. Neke od umjetnina koje dolaze u Zagreb vuku fascinantno podrijetlo. Dr. Natalija Semenova, ugledna europska povjesničarka umjetnosti, koja zbirku M.T.A. poznaje u dušu, izdvaja djela trojice velikih predstavnika fovizma (francuski fauvisime, od fauve - zvijer), Louisa Valtata, Mauricea de Vlamincka i Jeana Puya. Njihove slike, otkriva dr. Semenova, bile su u vlasništvu legendarnog i nezaobilaznog pariškog trgovca umjetninama i mecene Ambroisea Vollarda (1866. – 1939.), koji je otkrio mnoge zvijezde francuskog modernizma.

Kees van Dongen, “Avenija Bois de Boulogne”

Postav zbirke u Galeriji Klovićevi dvori, dakle, pružit će važan i nesvakidašnji uvid u umjetničke pokrete 20. stoljeća: već spomenuti fovizam, kubizam, futurizam i apstrakcionizam. Kao apsolutne zvijezde izložbe “OD BOEMSTVA DO VJEČNOSTI” djela su Edgara Degasa, Henrija Matissea i Amedea Modiglianija. Prelijepa Degasova skulptura “Mala četrnaestogodišnja plesačica”, valjda njegovo najvažnije djelo, ponosno vraćamo u Zagreb nakon 12 godine. Kad je Degas 1881. premijerno izložio “Malu četrnaestogodišnju plesačicu”, kritika ga je u pariškim dnevnicima pokopala: “Zašto je skulptura tako ružna?”, urlali su naslovi. Evo, 143 godine kasnije, ne možemo se dovoljno nagledati njezine ljepote. Amedeo Clemente Modigliani, slikarski genij nesretnog života sa samo jednom samostalnom izložbom, naslikao je 1919. portret žene imenom Annie Bjarne.

Amedeo Modigliani, “Annie Bjarne”

To njegovo dojmljivo ulje na platnu, nastalo samo godinu dana prije njegove prerane smrti, bit će još jedan od vrhunaca zagrebačke izložbe. Još jedna zvijezda, Henri Emile Benoit Mattise, najpoznatiji je kao slikar, ali je u ranijoj fazi izrađivao skulpture. U Klovićeve dvore stiže njegov “Ležeći akt” (“Aurore”) iz 1907. U postav su uvršteni i manje poznati slikari, poput Augustea Chabauda, kojem je unikatni ekspresivni umjetnički izražaj priskrbio jedinstveno mjesto među fovistima, ili pak Ortiz de Zárate, prijatelj Pabla Picassa iz mladosti. Talijanske futuriste predstavljaju Enzo Benedetto, Vittorio Corona i Fortunato Depero. Tu su mađarski umjetnici, uključujući Bélu Kádára, Lajosa Tihanyija i Huga Scheibera. Izložba, naravno, odaje i počast ženskoj umjetnosti. Ova izložba jedinstvena je po tome što rekreira najširu panoramu umjetničkog života ne samo u Europi nego i u Latinskoj Americi te Sjedinjenim Američkim Državama. Umjetnička djela iz galerije The Hub of Fine Arts izlagana su u eminentnim svjetskim muzejima. Sada je Zagreb na redu!