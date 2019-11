Ponovila se 2016.: Prosvjednici napunili trg zbog obrazovanja

Želimo da svi vide da nas ima. Nismo potonuli u beznađu, nećemo zašutjeti kako nam se sugerira, nećemo dizati ruke u nemoći i pakirati kofere za bolju budućnost na dalekom sjeveru. Ne još. Ne damo se otjerati. Vjerujemo u naš potencijal. Koji je ogroman. I čine ga naša djeca. Želimo da nam djeca prestanu učiti da su kompjuteri sprave u koje se stavlja disketa!? Želimo da naša djeca - prosječna i posebna i ona ispodprosječna i ona s poteškoćama i ona s roditeljima koji večeras nisu tu i on čiji nas roditelji preziru i ona čiji roditelji preziru vlastitu djecu - želimo da sva ta djeca dobiju šansu - da ih dobri ljudi nauče dobre stvari. Želimo obrazovanu, promišljajuću i slobodnomisleću djecu. Od njih ćemo svi profitirati.

To je bila jedna od poruka građana koji su 1. lipnja 2016. prosvjedovali zbog političkog uplitanja u kurikularnu reformu. Bilo je to vrijeme kratkotrajne Vlade koju su sklepali Karamarkov HDZ i Most Bože Petrova, na čijem čelu je bio Tim Orešković, s ministrom obrazovanja Predragom Šustarom. Ubrzo nakon tih prosvjeda Vlada je pala zbog brojnih unutarnjih trzavica, a mjesec dana kasnije na čelo HDZ-a je ustoličen Andrej Plenković, koji ubrzo postaje i hrvatski premijer.

Gotovo tri i pol godine kasnije, stanje u prosvjeti je ponovno izvuklo na ulice desetke tisuća ljudi, ovaj put učitelja, nastavnika, profesora i ostalih prosvjetnih radnika, čiji višetjedni štrajk i dobro organizirani prosvjed na Trgu bana Jelačića žuljaju premijera Plenkovića.

