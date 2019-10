'Ponovno ćemo biti nepristojni i hodati s braniteljima u Koloni'

Nakon što je SDP-ov predsjednički kandidat Zoran Milanović izjavio kako će položiti vijenac na Ovčari, no neće hodati u Koloni sjećanja jer, prema njegovim riječima, 'tamo naprosto nema mjesta za pristojne ljude', stigla je reakcija HDZ-a.

Na svojoj Facebook stranici HDZ-ovci su Zoranu 'Bijesnom' Milanoviću poručili kako će i ovog 18. studenog biti 'nepristojni' i koračati, zajedno s desetinama tisuća hrvatskih branitelja...

- I ovog ćemo 18. studenog biti 'nepristojni' i koračati, zajedno s desetinama tisuća hrvatskih ljudi, u Koloni sjećanja. U mislima i molitvama sa svim žrtvama velikosrpske agresije, ali i ispunjeni ponosom na pobjedu u pravednome Domovinskom ratu i na hrabrost hrvatskih branitelja. Štoviše, nemamo granica u 'nepristojnosti', pa će 18. studenog postati državni praznik - Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata & Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje! Da se nikad ne zaboravi!

I reći ćemo Milanoviću i sličnima samo još jednu stvar - Zapamtite Vukovar - stoji na njihovoj Facebook stranici.

Podsjetimo, Milanović je novinarima prije par dana iznio svoju kraću analizu političke situacije u Vukovaru te dao naslutiti kako je HDZ kriv što on neće participirati u Koloni koja inače okuplja više desetaka tisuća ljudi.

- Što je Vukovar? To su njegovi stanovnici, koji su izlazili na izbore i u dva navrata birali gradonačelnika iz redova SDP-a. Taj je čovjek bio zarobljenik u logorima u Srbiji, Penava nije, koliko znam. On će se obračunavati s Plenkovićem i na mimohodu na dan pada Vukovara, koji će HDZ opet pretvoriti u, da ne kažem kakav, pir. Tako da tamo naprosto nema mjesta za pristojne ljude. HDZ je sve potjerao, sve su rastjerali. To je dušmanski odnos prema tom danu - poručio je SDP-ov predsjednički kandidat.

Tema: Hrvatska