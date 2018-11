Popio vino, 10 viski-cola, uzeo hormone i počeo tući djevojku?

Za prijetnje apsolutno nisam kriv, a za ostatak optužnice nisam kriv kako se navodi, kazao je Darko Kovačević (31). U sudnicu su ga u lisicama doveli pravosudni policajci.

Nakon prvotne odgode, u Zadru je započelo suđenje Darku Kovačeviću zvanom Daruvarac koji je prije točno pet mjeseci, 13. lipnja brutalno premlatio djevojku (18) u kafiću Chill Out u kvartu Melada, u Ulici Benka Benkovića. Tukao ju je šakama i nogama, najviše po glavi i licu, i gazio je po cijelom tijelu. Udarao je njenom glavom u lavabo toliko jako da se ovaj slomio.

Tužiteljstvo Daruvarca tereti za prijetnju i nanošenje teške tjelesne ozljede mladoj Zadranki. Državni odvjetnik Igor Vulić zatražio je ujedinjenu kaznu u trajanju od pet godina i šest mjeseci.

Svjedočio je psihijatar i sudski vještak Denis Sabljar.

- Okrivljenik ne boluje od nikakvih duševnih bolesti, ima samo dijagnozu nesanice, odnosno poremećaja spavanja zbog grižnje savjesti, kazao je i dodao kako Daruvarac pije nekoliko tableta dnevno, uključujući antipsihotike, antidepresive i anksiolitike.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- On je nezrela osoba, frustrirana, puna gnjeva prema okolini. Zanemaruje i ne poštuje prava drugih. Sklon je prijevarama, prijetnji i manipulaciji. Kazao mi je kako je, dok je kao dijete živio u Banja Luci, netko njegovoj obitelji prijetio nožem, kao i da su mu bakinu kuću bombom digli u zrak.

Daruvarac je, kaže Sabljar, istaknuo kako je na dan napada bio na fešti, na svetkovini blagdana sv. Ante kod prijatelja. Od 14 do 22 sata navodno je popio dvije litre vina i deset viski kola. No to je sve na razini nagađanja jer mu alkotest nije napravljen. Policija ga je, naime, uhitila tek idući dan, više od 12 sati nakon brutalnog napada.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Jesam ja vama rekao da sam u kafiću u 22 sata naručio Chivas? Jesam vam rekao?, pitao je vještaka i psihijatra ovaj nezaposleni automehaničar, dodajući da je tada uzimao i druge tablete.

- Uzimali ste spolni hormon testosteron i hormone rasta, ali to u kombinaciji s alkoholom nema većeg utjecaja na uračunljivost od alkohola samog, kazao je liječnik.

U čitanju optužnice čulo se kako je Daruvarac, na opasku gosta kafića da djevojku prestane tući jer će je tako ubiti, odgovorio - to i želim.

Djevojka je sad u KBC-u Rebro, gdje se oporavlja nakon operacije lica koje joj je nakon napada bilo smrskano.

Optuženikov odvjetnik Korljan na prvom je ročištu, 11. listopada, zatražio izuzeće raspravnog suca Tomislava Šimića, predsjednice Općinskoga suda u Zadru i njezine zamjenice, te predsjednika Županijskoga suda u Zadru. Vrhovnom sudu predložio je i premještanje slučaja na Općinski sud u Šibeniku, a svoje zahtjeve obrazložio je bojazni da njegov branjenik neće imati nepristrano i objektivno suđenje zbog medijskog pristiska.

Sudac Šimić je na to odgovorio kako po tome ni jedan sud u Hrvatskoj ne bi bio prikladan da sudi Kovačeviću jer događaj nije izazvao reakciju samo zadarskih medija, već i medija u cijeloj državi. Korljan ponovno ima pritužbu:

- Postupanjem suda dovedena je u pitanje zakonitost ovog kaznenog postupka. Sudac je prošli put javno izjavio da će, u slučaju da bude donesena osuđujuća presuda, okrivljenik nastaviti boraviti u istražnom zatvoru. Ta odluka se donosi na kraju suđenja, a on je najavio kakvu će odluku donijeti prije nego je rasprava počela. Očito mu je presudio prije duđenja.

Suđenje se nastavlja u četrvtak i petak iskazima svjedoka. Rok za donošenje prvostupanjske presude je 14. prosinca, a ako se do tada ne donese presuda, Kovačevića se mora pustiti na slobodu.