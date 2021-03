Popis stanovništva najavljen za travanj je odgođen, a ovisno o situaciji, nadamo se da će krenuti na jesen, rekao je Damir Plesac iz Državnog zavoda za statistiku u emisiji U mreži Prvog.

Probno popisivanje stanovništva počelo se provoditi u 5 županija, a trajat će od 1-15. ožujka u dvije faze. U prvoj se ljudi mogu popisivati putem interneta, a u drugoj će popisivači izaći na teren, rekao je Plesac.

Registar stanovništva je važan za Hrvatsku, zato što se samo s kvalitetnim podacima mogu donositi javne politike od kojih možemo očekivati učinke, naglasila je Sanja Klempić Bogadi, demografkinja s Instituta za migracije i narodnosti i dodala da je prije registra stanovništva potreban registar stambenih jedinica.

Kako je rekla, registar stanovništva je bitan zbog migracija koje su bitne za buduće planove.

Registar stanovništva nije obaveza već preporuka koja je došla iz EU i Vlada radi na tome, naglasio je Mislav Rubić iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

- Registar stanovništva će donijeti to da ćemo imati stvarne brojke iz godine u godinu i tako ako će se moći kvalitetnije kreirati demografske politike, istaknuo je.

Rubić je rekao kako je Hrvatska počela uvoditi neke demografske mjere za mlade pa je tako uvela i to da će se mladima vraćati porez na dohodak i to onima do 25 godina vraća se porez 100 posto, a onima do 30 godina 50 posto. Rezultate toga ćemo vidjeti, naglasio je.

Na pitanje koliko je važno stambeno zbrinjavanje mladih, Rubić je istaknuo kako postoji niz mjera za mlade koje olakšavaju dobivanje kredita i kupnju nekretnine, a to radi APN.

- I dalje se radi na tome pa će tako biti donesena Strategija koja će donijeti brojne demografske mjere, rekao je.

Omjer radnika i umirovljenika je skoro jedan naprema jedan. Svi ti podaci govore koliko nam stari stanovništvo.

- Brojke pokazuju koliko nam stari nacija i Hrvatska je među 10 najstarijih nacija na svijetu što je porazno. Iz godine u godinu imamo pad broja stanovnika, rekao je Plesac i dodao da od kada je proglašena pandemija pa do siječnja ove godine, imali smo 11,5 posto veću smrtnost od prosječne smrtnosti u 5 godina.

Istaknuo je kako je ulaskom Hrvatske u EU zabilježeno veliko iseljavanje ljudi.