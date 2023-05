Poplava u Čačincima uništila im vrtić, pogledajte štetu: 'Voda je išla prema nama kao u filmu'

Dječji vrtić Lipa u Čačincima kod Slatine u nevremenu koje je zahvatilo tu općinu u petak oko 15.30 sati vrijedan oko sedam milijuna kuna u potpunosti je uništen.

Voda koja se sručila s Papuka, prekrila je zgradu do visine od oko tri metra, unutra je uništeno sve, podigli su se podovi, sve izgleda kao da je bomba pala. U subotu su vatrogasci, djelatnici vrtića, roditelji djece koja pohađaju taj vrtić, mještani Čačinaca spašavali što se spasiti može, a malo je od toga ostalo.

- Samo mali dio prozora se vidio, sve je bilo pod vodom. Kada je počelo nevrijeme spremačica me nazvala i rekla mi je da je voda počela ulaziti u vrtić. Došla sam ne misleći da će se to sve dogoditi, voda je bila do gležnja i pokušali smo je izbaciti, nismo gledali što se vani događa. U jednom trenutku mi je kolegica rekla da pogledam kroz prozor. Kao u filmu sam vidjela valove vode koja je išla preko igrališta susjednog nogometnog kluba prema nama. Uspjeli smo izvući tek nekoliko registratora s dokumentima, bježali smo vani, kada smo izašli voda mi je bila do pojasa. Strašno – rekla je Ana Krmpotić, ravnateljica vrtića koja je neumorno radila na spašavanju onoga što se spasiti moglo.

Samo prije godinu i pol dana, kada je vrtić počeo s radom s ushićenjem je govorila o novom vrtiću u kojeg je u subotu gledala sa žaljenjem. Prema njenoj spoznaji slična poplava je bila 1997. godine, na nogometnom igralištu samo su golovi izvirivali iz vode. Unatoč tome ipak je netko donio odluku da se na tom mjestu izgradi dječji vrtić.

- Vrtić je pohađalo sedamdesetak djece od jaslica pa do starijih skupina. Nešto prije nego je došlo nevrijeme u vrtiću je bilo još dvoje djece, na svu sreću roditelji su došli po njih. Niti pomisliti ne smijem što bi bilo da je nevrijeme došlo dok su djeca bila u vrtiću – rekla je ravnateljica koja smatra da su okolni kanali i manja propusna moć ispod željezničke pruge Čačinci – Mikleuš glavni uzrok što se u samo pola sata cijeli prostor na kojemu se nalazi vrtić pretvorio u jezeru duboko i tri metra.

Tužno je bilo za vidjeti vrtićki namještaj kojeg su samo nekoliko sati ranije koristili mališani. Pod vodom su se našli njihovi likovni uradci, njihova obuća i dijelovi odjeće. Vatrogasci ulažu nadljudske napore da iznesu namještaj, dolaze roditelji i traže stvari svoje djece.

- Svaki puta kada bi bila jača kiša u ovoj rupi u kojoj je izgrađen vrtić pojavila bi se voda. U vrtić ide dvoje moje djece, pa što da ubuduće radim ja, da svaki puta gledam oblake iznad Papuka, da kada god počne padati kiša trčim do vrtića po svoju djecu. U Čačincima ima toliko mjesta, i oni unatoč tome "uvale" vrtić u rupu, samo je bilo pitanje vremena kada će se ovo dogoditi – rekla je Sandra Hrnjić, majka dvoje djece koja su pohađala DJ Lipa.

I nije samo ona ogorčena, već su i svi drugi roditelji, pa i oni mještani koji nemaju djece vrtićke dobi.

- Ovdje ima posla i za istražitelje, netko će morati odgovarati zbog odluke da se dječji vrtić izgradi na ovom mjestu. Bio sam dijete od deset godina i pamtim da je ovdje uvijek bilo poplave kada su jače kiše. Tu su se održavali kirvaji, njih su premjestili i odlučili napraviti vrtić, gdje im je bila pamet – rekao je jedan mještanin Čačinaca, koji je ljut i na struku koja je po njemu stranačka struka, ljut je i na HŽ koji nije dozvolio da se ispod pruge izgradi veći propust za vodu koji bi mogao primiti svu vodu koja je došla kanalima s Papuka.

- Ovo je strašno što se dogodilo, osim vode vrtiću su svaki dan prijetila i vozila, jer se on nalazi ispod jako prometne ceste Orahovica – Slatina, osim automobila ovom cestom voze i teški kamioni, što bi bilo da jedan od njih sleti s ceste i zabije se u vrtić u kojemu su djeca – rekao je mještanin Čačinaca.

Posljedice strašnog nevremena, nije pretrpio samo dječji vrtić, uništene su i prostorije nogometnog kluba koji je u blizini, a nastradalo je i nekoliko poljoprivrednih gazdinstava u blizini. Štete su ogromne, pa se očekuje da će župan Virovitičko podravske županije proglasiti elementarnu nepogodu

