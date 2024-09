Poplave stižu kod susjeda: U Budimpešti najveći stupanj upozorenja, evo što nas očekuje

Umjereno do pretežno oblačno, uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, osobito u prvom dijelu dana prema istoku i obilna. Vjetrovito uz umjeren i jak sjeverozapadnjak, lokalno s olujnim udarima, na istoku i zapadnjak, a na Jadranu sjeverac i buru. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 11, na Jadranu od 11 do 15 °C. Najviša dnevna temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 21 °C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za nedjelju.

Foto: DHMZ

Za dobar dio zemlje sutra je upaljen meteoalarm. Za osječku i zagrebačku regiju izdali su žuti alarm zbog kiše dok u Velebitskom kanalu i na jugu Dalmacije vrijedi narančasti alarm zbog jake bure.

Foto: DHMZ

Ciklona Boris već danima stvara probleme diljem Europe. U susjednoj Mađarskoj izdali su treći stupanj opasnosti od poplava od ponedjeljka za Budimpeštu.

Na niža područja Margitina otoka koji se nalazi na Dunavu bit će stavljene vreće s pijeskom, navodi se u priopćenju gradonačelnika, uz napomenu da bi ovisno o poplavljenosti otok mogao u potpunosti biti zatvoren za vozila i pješake sredinom sljedećeg tjedna. Očekuje se da će biti poplavljena niža obala Dunava od utorka. Neki niži dijelovi obale na peštanskoj strani i cijela obala uz Dunav na strani Budima bit će zatvoreni od osam sati navečer u ponedjeljak. Posljednje prognoze daju naslutiti da će vodostaj Dunava iznositi osam metara u drugoj polovici sljedećeg tjedna.

Foto: DHMZ

Stanje budno prate i u Hrvatskim vodama.

- Ukupna količina oborina koja će pasti u srednjeeuropskim zemljama neće doći do Hrvatske. U vodnom smislu tiču nas se susjedne zemlje - Slovenija, Austrija i Mađarska pa pratimo stanje u rijekama Dravi, Muri i Dunavu. U Hrvatskoj je situacija bolja nego u srednjeeuropskim zemljama. Nisu proglašene mjere obrane od poplava, tek je na tri stanice proglašeno pripremno stanje - kazao je za Novu TV Goran Milaković iz Glavnog centra obrane od poplava Hrvatskih voda.

U nedjelju se očekuje ulazak vodnog vala Mure i Drave u Hrvatsku, a vrhunac se očekuje u ponedjeljak.

- No vodostaj na Muri bit će niži za metar-metar i pol od rekordnog iz kolovoza 2023., dok će na Dravi biti niži za dva metra - pojasnio je Milaković.

Prema najavama meteorologa ovakvo vrijeme će se nastaviti i dalje, ali iz Hrvatskih voda kažu kako ne očekuju drastične situacije.