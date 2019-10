Popodne stiže obilna kiša, jak vjetar, nevere, a negdje i snijeg

U kontinentalnom dijelu zemlje prijepodne će biti pretežno sunčano, na Jadranu i u gorju umjereno oblačno povremeno uz kišu ili poneki pljusak, a sredinom dana stiže pogoršanje vremena, prognoza je DHMZ-a za srijedu.

Od sredine dana sa zapada stiže jače naoblačenje s kišom, često u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Oborina lokalno može biti obilna, ponajprije na sjevernom Jadranu gdje je moguća i nevera.

Umjeren jugozapadnjak navečer bit će u okretanju na sjeverac. Na Jadranu će biti umjereno i jako jugo koje će u noći na četvrtak na sjevernom dijelu okrenuti na buru te pojačati. Najviša dnevna temperatura bit će između 22 i 27 Celzijeva stupnja.

Latest model guidance is still well on track for a powerful blast of cold polar maritime airmass across large parts of Europe and the Mediterranean in the next 72-96 hours. 850 mb level temperatures will be up to 10 °C below average for this period! ECMWF. Maps: @tropicaltidbits pic.twitter.com/NBnJ0sDCDG