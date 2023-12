Popovića oslobodili na prvom suđenju za pljačke kladionica, a sad će u zatvor na šest godina

U odnosu na sve četiri točke optužnice smatramo da je dokazano da ste vi počinitelj, kazao je sudac Županijskog suda u Zagrebu Vjeran Blažeković.

Dodao je kako su zaposlenice kladionica u dva slučaja sa stopostotnom sigurnošću prepoznale Marija Popovića kao razbojnika koji ih je opljačkao. Druge dvije su rekle kako samo zbog vremena koje je prošlo od pljački pa do prepoznavanja ne mogu sa stopostotnom sigurnošću utvrditi da je upravo Popović pljačkaš. Također su sve četiri detaljno opisale razbojnika kao mršavog, visokog i sa karakterističnim crtama lica.

- Vještak Vojin Maštruko rekao je, nakon što je pregledao snimke s nadzornih kamera u sva četiri slučaja, kako zbog loših tehničkih karakteristika videosnimaka ne može nedvojbeno utvrditi, no niti isključiti Popovića kao počinitelja- kazao je sudac i dodao:

- Kada se uzmu u obzir zapisnik o prepoznavanju, iskazi svjedokinja i nalaz vještaka vijeće je uvjereno da je tim zbirom dokaza nedvojbeno utvrđeno da je optuženi kriv - rekao je sudac koji je potom obrazložio i visinu kazne:

Debeli izvod iz kaznene evidencije

- Vi jako dobro znate da vam je izvod iz kaznene evidencije respektabilan. Osuđivani ste za krađe, teške krađe, prijevare, razbojništva i zlouporabu opojnih droga - kazao je sudac Blažeković napomenuvši da je vijeće Mariju Popoviću za svako razbojstvo izreklo minimalnu kaznu.

U dvije pljačke plijen je bio veći od 30.000 kuna i za svaku od njih je osuđen na po tri godine zatvora. U dva slučaja vijeće mu je ublažilo kaznu ispod zakonskog minimuma pa je za jedno osuđen na godinu, a za drugo na dvije godine zatvora. Kako je jedinstvena zatvorska kazna uvijek manja od zbroja pojedinačnih Popović je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od šest godina. Kako je ona viša od pet godina po automatizmu su ga odvezli u Remetinec.

U kaznu mu se uračunava nešto više od godine dana što ih je proveo u istražnom zatvoru. Također, u roku od 15 dana nakon pravomoćnosti presude prema imovinskopravnom zahtjevu oštećenih mora platiti više od 12.000 eura.

Popović, koji je na prethodnom suđenju bio nepravomoćno oslobođen, nije pokazivao nikakve emocije slušajući presudu.

Obrazlažući nepravomoćnu oslobađajuću presudu s prvog suđenja sutkinja Sanja Mazalin tada je rekla kako ona vjeruje iskazima žrtava razbojstava, ali obzirom da je od prepoznavanja prošlo i po 10 mjeseci i da je Popović u kladionici imao kapu i dioptrijske naočale, dok je na prepoznavanju u policiji bio bez toga, kao i snimke nadzornih kamera gdje doduše postoji sličnost Popovića i počinitelja, ali se ona ne može utvrditi sa 100 postotnom sigurnošću, bio razlog zbog kojeg ga je sudsko vijeće oslobodilo.





- Vještak Maštruko je pregledavajući snimke ustvrdio da ste vi na jednoj ušnoj resici imali tri rupice, a mi smo pomno pregledavajući snimku nadzornih kamera ustanovili da postoje dvije rupice u ušnoj resici, ali nismo vidjeli i treću. Vi nedvojbeno sličite okrivljeniku, ali za ovo sudsko vijeće to nije bilo dovoljno da Vas osudi. Jer, obzirom da ste već osuđivani za ovakvo kazneno djelo, a raspon kazni je od tri do 12 godina, sud bi Vam izrekao visoku kaznu i za to su bili nužni nedvojbeni dokazi, kojih po ocjeni ovog vijeća nije bilo - rekla je, objavio je Jutarnji list, sutkinja Mazalin.