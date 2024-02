'Populizam i euroskepticizam kao mainstream?': Tribina Hrvatskog sociološkog društva

Hrvatsko sociološko društvo 7. veljače u 18 sati će u Društvu sveučilišnih nastavnika u ZAgrebu organizirati tribinu: 'Populizam i euroskepticizam kao mainestream?'

Na tribini će govoriti Natasza Styczyńska s Uniwersytet Jagielloński na temu "Populist Euroscepticism in Central Europe", dok će Richard McMahon s University College London imati predavanje na temu "Is Alt-Europe Possible? Populist Radical Right Counternarratives of European Integration".

Izlaganja će biti na engleskom jeziku.

Nakon izlaganja slijedi i rasprava s gostima o budućnosti populizma i euroskepticizma, posebno u svjetlu predstojećih izbora za Europski parlament.

Raspravu će moderirati Nikola Petrović (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu).