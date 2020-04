Od ponoći ćemo moći putovati kroz županije bez e-propusnica

Mjere se produžuju, vjerojatno će doći do nekih modifikacija, ali o tome tek trebamo dovršiti razgovore. Što se tiče generalne mjere od 19. ožujka gdje je obustavljen rad, one su sad dio promišljanja na razini Vlade, ministri su ukazali na određene aktivnosti, prije svega kada govorimo o gospodarstvu, rekao je ministar Davor Božinović za N1.

- Neke mjere će se modificirati, recimo, prije svih ove s e-propusnicama. Mi ćemo sa županijskim stožerima vidjeti kako organizirati putovanja po županijama bez da se koriste e-propusnice. To pravilo će vrijediti za sve županije. Dat ćemo generalnu uputu o tome da se one izjasne poštujući mišljenje svojih epidemiologa, ali onda ćemo i mi na nacionalnoj razini to razmotriti. Ta mjera bi stupila na snagu večeras u ponoć, a što se tiče realizacije, može potrajati dan-dva - dodao je ministar Božinović.

Uskoro više...