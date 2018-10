Popustile pokretne stepenice u Rimu, više ljudi je ozlijeđeno

Nekoliko ljudi ozlijeđeno je u utorak kada su popustile pokretne stepenice u podzemnoj željeznici u središtu Rima, objavili su vatrogasci. Oni su na Twitteru napisali da su intervenirali na postaji Repubblica, u blizini željezničke stanice Termini.

Oko 20 ljudi je ozlijeđeno, od kojih je jedna osoba u kritičnom stanju, rekao je glasnogovornik talijanske službe za civilnu zaštitu.

BREAKING: Escalator out of control at metro station in Rome, causing multiple injuries pic.twitter.com/fRvt6Crs5l