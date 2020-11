Sve više zaraženih u Vukovaru: 'To je s obiteljskih okupljanja, svinjokolje, ne Kolone sjećanja'

<p>Ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije <strong>Kata Krešić</strong> rekla je u subotu da se povećanje broja novozaraženih koronavirusom u toj županiji, temeljem epidemioloških podataka, ne povezuje se s Kolonom sjećanja na žrtvu Vukovara.</p><p>- Porast broja oboljelih događa se od početka studenog i povezujemo ga prvenstveno s obiteljskim okupljanjima, uključujući i proslavu kirbaja, ali i za ovo doba uobičajene svinjokolje na kojima sudjeluje više obitelji koje jedne drugima pomažu, rekla je Krešić na konferenciji za novinare u Vinkovcima te pozvala sve one koji planiraju svinjokolje da to urade u krugu obitelji.</p><p>Istaknula je da se povećanje oboljelih, uz dnevne oscilacije, u Vukovarsko-srijemskoj županiji i posebno Vukovaru, bilježi od početka studenog. U Vukovaru je na dnevnoj bazi broj oboljelih iznosio i 20-tak posto od ukupnog broja dnevno oboljelih, dodala je.</p><p>Povećanje je posljednjih dana izraženije dijelom i zbog tehničkih razloga jer su, rekla je, u Zavodu za javno zdravstvo počeli s provođenjem brzih antigenskih testiranja što je omogućilo bolju obuhvaćenost zaraženih i brže rezultate.</p><p>Dodala je da se i narednih dana očekuje porast broja oboljelih</p><p>Krešić je potvrdila da zbog epidemiološke situacije od ponedjeljka, 30. studenog počinje online nastava za sve vukovarsko-srijemske srednje škole, a pozvala je i osnovne škole da sa svojim osnivačima, u slučaju potrebe, odnosno u slučaju većeg broja zaraženih nastavnika i djece, organiziraju online nastavu.</p><p>„Zabrinjava činjenica što imamo veći broj osoba oboljelih s nepoznatim izvorom zaraze što ukazuje na to da je uspostavljen potpuno horizontalni prijenos virusa što znači i visok rizik zaraze“, istaknula je Krešić te pozvala stanovnike Vukovarsko-srijemske županije na poštivanje propisanih mjera i odgovorno ponašanje.</p><p>Potvrdila je da su u bolnicama u Vinkovcima i Vukovaru hospitalizirane 62 osobe zbog koronavirusa te da je broj otpusta i prijema u posljednje vrijeme ujednačen. Ipak, očekuje se porast broja zaraženih pa time i broj hospitaliziranih, a u pripremi je sekundarni objekt u kojem bi se smještale oboljele osobe s blažom kliničkom slikom i dovoljno oporavljeni koji još ne mogu na kućno liječenje.</p><p>U subotu je na prostoru Vukovarsko-srijemske županije zabilježeno rekordnih 226 novozaraženih osoba, a u samoizolaciji je 1.406 osoba što u Županijskom stožeru Civilne zaštite drže golemim izvorom potencijalno zaraženih.</p>