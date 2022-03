Poražavajuće brojke: Pandemija smanjila prihode glazbe za 40%, filma 30 i umjetnosti 25%

Hrvatske kulturne i kreativne industrije od 2019. snažno su po prihodima pale, u prosjeku za 8,5 posto, ali neki njezini dijelovi, kao primjerice glazba pala je 40 posto, film 35 posto, umjetnost 25 posto, rečeno je u srijedu na skupu "Kako je autorsko pravo spasilo stvar u godinama pandemije“.

Skup je održan u okviru "Tjedna Porina u Osijeku", a glavni direktor Hrvatskog društva skladatelja (HDS) ZAMP-a Nenad Marčec kazao je kako je studija o utjecaju pandemije bolesti covid-19 na hrvatske kulturne i kreativne industrije, koju je za Ministarstvo kulture i HDS izradio zagrebački Ekonomski institut, pokazala da su od 2019. godine neka područja, poput video igara bila u porastu, kao i neki drugi segmenti te industrije.

Iz tih se podataka vidi koliko su teško stradali neki dijelovi kulturnih i kreativnih industrija, rekao je dodajući kako je prošla godina s prihodima bila još uvijek 12-tak posto niža nego 2019. godine. S obzirom na to da i prošle godine nije bilo koncertnih djelatnosti, turizam je bio u smanjenom obliku, a kinematografi nisu radili u punom opsegu, Marčec to drži to prihvatljivim jer je puno prihoda ostvareno od Youtubea, Netflixa i od nekih platformi koje sada imaju jako velik broj pretplatnika u Hrvatskoj.

Iznio je podatak da je 2015. godine bilo je oko 2.000 pretplatnika tih servisa u Hrvatskoj, a danas ih je 200 tisuća i to je "tektonski pomak" koji se dogodio u pandemiji, što je na neki način autorima pomoglo da prebrode tu krizu, uvjeren je Marčec.

Na upit novinara što će donijeti novi Zakon o autorskom pravu, rekao je kako je on stupio na snagu u prosincu 2020. godine i najviše novosti donio po pitanju implementacije novih direktiva o autorskom pravu na digitalnom tržištu, a koja uređuju pitanja odgovornosti Facebooka, Youtubea, Tik-toka, Instagrama, za korištenje autorskih prava i otvara jednu novu dimenziju autorima da korektnije dobiju svoje naknade.

Marčec kaže da su svi ti servisi postali multmilijunske kompanije, a jedva da su nešto plaćali kreativcima te da bi to sada novi Zakon trebao promijeniti i donijeti novu dobrobit za autore.

Na skupu je sudjelovala i glazbenica Mia Dimšić, redovna članica Hrvatskog društva skladatelja, koja je rekla da egzistira od tantijema i da je surađivala na nekim projektima s HDS ZAMP-om gdje se govorilo o važnosti autorskih prava.

- Mislim da ljudi koji nisu u glazbenoj industriji generalno nisu upoznati s tom temom i treba još puno osvještavanja po tom pitanju - poručila je osječka glazbenica.

