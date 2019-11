Porezna reforma donijeti će rasterećenje od 2,4 milijarde kn

Opća stopa PDV-a ostaje na 25 posto, što će značiti 1,8 milijardi kuna u budžetu. Osobni odbitak za porez na dohodak povećava se s 3.800 na četiri tisuće kuna. Mladima do 25 godina se porezna obaveza smanjuje sto posto, za one od 25 do 30 godina 50 posto. Kod oporezivanja dobiti se s postojećih tri milijuna na 7,5 milijuna kuna podiže limit za oporezivanje po stopi od 18 posto. Marić kaže da će zato porez po nižoj stopi od 12 posto plaćati čak 93 posto poduzetnika. Sva četiri kruga porezne reforme donijet će rasterećenje od devet milijardi kuna, rekao je Marić.

Zastupnik Tomislav Žagar (NZ) pozvao je Marića da "napravi nešto" kako bi se učenici konačno vratili u učionice.

- Ministre prihodi od PDV-a rastu, učitelji nam štrajkaju, nemojte se bojati, korigirajte im koeficijent, pozvao je ministra Žagar.

Mostovac Nikola Grmoja poručio je da će nastavnici i učitelji reći "ne" Vladinom prijedlogu. Premijer se bahato ponašao prema učiteljima, i sad prijeti opći bunt, kazao je Grmoja.

Gordan Maras iz SDP-a poručio je kako je Vladina ucjena učiteljima "još jedna točka na 'i' totalno traljave komunikacije Vlade".