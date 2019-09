'Porezna tijela rade svoj posao, detalje ne mogu komentirati'

Ministar financija Zdravko Marić nije komentirao vijest da bi Davoru Šuker, ako ne podmiri svoj dug, država mu mogla ovršiti i prodati stan u potkrovlju Vile Portheim u Opatiji zbog duga od šest milijuna kuna.

- Nema saznanja, ako je nešto vezano za porezna pitanja, mogu samo reći da porezna tijela rade svoj posao, ali bilo kakve detalje o bilo kojem poreznom obvezniku ne smijem i ne mogu komentirati - kazao je Marić.

Prokomentirao je i spašavanje Croatia Airlinesa napominjući da odluka o sanaciji nije samo ekonomska nego je značajna za turizam.

- Nisam sretan ni zadovoljan kad do ovakvih situacija dođe, jer do tog trenutka nitko puno ne propitkuje niti analizira, nego, kada dođemo u ovakvu situaciju, tada je u pravilu 5 do 12, nerijetko čak 12 i 5. Velika je uloga CA u turističkoj sezoni i povezanosti Hrvatske s drugim destinacijama. Vlada smatra da ne samo ova kompanija nego i ostale zračne luke da imaju veliki potencijal - kazao je.

Na pitanje je li odluka o pomoći Croatia Airlinesu samo ekonomska ili i politička, odgovorio je:

- Kada se nekoga sanira na bilo koji način, sigurno da tu ne može se govoriti isključivo o ekonomskim kriterijima, ali u konkretnom slučaju i ekonomski kriterij govori u prilog održanja nacionalnog zračnog operatera - kazao je ministar financija napominjući da ne treba zanemariti ni činjenicu da je u proteklo vrijeme bilo dosta izazovnih situacija za avioprijevoznike.