Bez uobičajenih fanfara i daleko od fokusa medija odvijaju su pripreme za jednu od najvećih vježbi Sjevernoatlantske vojne alijanse nakon Hladnog rata pod imenom “Defender Europe 21” (Branitelj Europe). Dok ovo čitate, više od 500 tenkova Ambrams M1A2, oklopnih vozila Bradley M2A2 i druga teška tehnika sprema se za transport brodovima prema europskim lukama na Atlantiku. Iz glavnih aerodroma SAD-a za koji dan kreće i prijevoz vojnika koji će po dolasku u Europu dalje autobusima preko kontinenta do svojih vojnih baza. Iz SAD-a upravo se doprema još 20 tisuća komada raznorazne opreme. Zanimljvo je da uz vježbu “Defender Europe”, Sjedinjene Američke Države planiraju i seriju vježbi “Defender Pacific”. Ovi potonji vojni manevri usmjereni su prema obuzdavanju kineskih geopolitičkih aspiracija na Pacifiku, ali Peking je, za razliku od Moskve, puno agresivniji suparnik. Ovoga trenutka čak 60 posto brodova američke ratne mornarice pozicionirano je na Pacifiku. The Economist je iznio projekciju da će do 2025. godine kineski izdaci za obranu biti jednaki američkima, pa Washintgon ima razloga za nervozu.

Manevri u zraku, na moru i kopnu, s mravinjakom od više od 30 tisuća mobiliziranih vojnika iz 27 država, punom snagom starta “Europe Defender” početkom svibnja i taj “show of force and unity” potrajat će puna dva mjeseca. NATO generali uvjereni su da mogu odvratiti “ruski vojni avanturizam” klasičnom demonstracijom razmještaja velikih borbenih efektiva u blizini ruske granice. Dosadašnja predviđanja NATO-ovih planera nisu bila previše uspješna, posebno ne u slučaju ruske aneksije Krima, gdje je pred munjevitom brzinom ruskih postrojbi NATO ostao spuštenih gaća. Iako će se vježba odvijati na potezu od Baltika do Afrike, glavni fokus je - zapadni Balkan koji je opet na strateškom radaru SAD-a. Službeni američki izvori pokazuju kako će se koristiti svi veći vojni poligoni od Hrvatske (Slunj), BiH (Manjača i Glamoč) do Makedonije (Krivolak) i Kosova (američka baza Bondsteel). “Defender Europe” obuhvatit će i Baltičko te Crno more, a planirana je i vježba na pomorskim rutama ispred obala sjevera Afrike. Od velikih američkih vojnih postrojbi sudjeluju 82. zračno-desantna divizija, 173. padobranska brigada iz Vicenze (Italija) i 53. pješačka brigada Nacionalne garde Floride.

Dio masovne NATO vježbe je i vježba “Immediate Response 21” (Trenutačni odgovor 21), koja starta sredinom svibnja, i to na području Hrvatske. U njoj će biti angažirano više od 700 hrvatskih vojnika uz jednako toliko vojnika iz SAD-a, 800 vojnika iz Grčke, 700 iz Sjeverne Makedonije, 565 iz Albanije, 517 iz Bosne i Hercegovine, 300 iz Slovenije, 217 s Kosova, 200 iz Crne Gore te još 100 vojnika iz Velike Britanije i 4 iz Kanade.

