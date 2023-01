Posjetili smo učenike nove XII. gimnazije: Ovo je sjajno, imali smo i ‘prespavanac’ u školi

Nas više od 350 gimnazijalaca "tiskalo" se u maloj školi, a dijelili smo prostor i s tri strukovne škole. Jedva smo dočekali da se preselimo, rekla nam je s oduševljenjem Marija Cecilija Đurić (17), učenica trećeg razreda XII. gimnazije.

U zagrebačkoj Dubravi je, nakon 30 godina priče o gradnji nove zgrade gimnazije, napokon i ostvareno sve ono što bi formalno srednjoškolsko obrazovanje trebalo imati. I više.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Sad imamo duple prostorije, golemu dvoranu i prostor za multimediju. Toliko je prostrano za razliku od stare zgrade. Hodnik je bio uzak i kratak s poredanim učionicama. Neke kabinete smo koristili kao učionice, a za sportsku dvoranu je redovito bilo problema oko termina. Na vanjskom terenu je bio staklenik Agronomske škole - prisjeća se Marija Cecilija, kako kaže, "kutije za šibice".

Foto: Igor Soban/PIXSELL



- No na početku ove godine izabrana je i nova ravnateljica pa je uvedeno i dosta zabavnih promjena. Uvela je fakultativne predmete, ali i Božićni sajam, kao i 'Sleepover' (prespavanac, op. a.), koji smo imali u petak. Naravno, u novoj dvorani - ističe Marija Cecilija.

Maturant Stjepan Rašić prisjetio se dogovora s ravnateljicom Jadrankom Vlahovec (50) da će umjesto zvona koje označava početak i kraj sata svirati glazba!

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- To će biti super. Pripremit ćemo popis pjesama, a odgovorni će odabrati koje će puštati - rekao nam je maturant kojeg ove godine čeka drugačiji princip mature iz hrvatskog.

No on se ne uzbuđuje, smatra da to ima smisla.

- Hrvatski jedna razina, dodaje se sažetak. 60 zadataka umjesto 80 i klasično esej. Okej mi je da hrvatski ima jednu razinu, za razliku od npr. matematike ili engleskog - zaključuje Stjepan, koji se nada upisu na strojarstvo ili kemijsko inženjerstvo.

Ravnateljica je iznimno zadovoljna novom zgradom u kojoj će se gimnazijalci osjećati ugodnije i biti produktivniji.

Foto: Igor Soban/PIXSELL



- Škola se proteže na 7500 kvadrata, ima 28 učionica, četiri praktikuma, košarkašku i gimnastičku dvoranu, multimedijsku dvoranu, vanjsku trim stazu i vanjsko igralište - Vlahovec nabraja i trudi se spomenuti sve novine koje sad imaju, poput 12 fakultativnih predmeta.

- Poduzetništvo, portugalski, španjolski, robotika, moderna fizika... Nitko od učenika se ne buni, baš naprotiv žele naučiti i druge stvari - priča ravnateljica koja je s nekoliko kolega provela zimske praznike pakirajući stvari u staroj zgradi.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Profesor fizike Gverić spojio je sve printere i računala u školi, a profesori Svilarić, Soldić i Čačić selili su stvari, premještali klupe... Zaista je bilo puno posla i ostalo je minimalno za dovršiti. Sad sve imamo. Drage i uspješne učenike, kvalitetne zaposlenike, ali i prostor gdje će svima biti ugodnije, a time ćemo imati i bolje rezultate - zaključuje Vlahovec i dodaje kako je obrazovanje temelj svakoga društva, a obrazovanje djece naša budućnost.

