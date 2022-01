Povećana potražnja za hranom i energijom, poremećeni lanci opskrbe zbog pandemije, poskupljenje transporta hrane od Dalekog istoka do zapadnih zemalja, klimatske promjene... Sve to utjecalo je na poskupljenje prehrambenih namirnica ne samo u Hrvatskoj nego i u cijelom svijetu. Prema riječima stručnjaka, trend rasta cijena nastavit će se i u prvom dijelu ove godine, a u drugom dijelu trebalo bi doći do stabilizacije. Kulminacija poskupljenja trebala bi biti u travnju, kad će, prema nekim najavama, poskupjeti struja i plin.