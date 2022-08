Najgore vrućine su iza nas, ovo je vrijeme do kraja mjeseca

Bliži se kraj kolovoza, a time zadnje desetodnevlje mjeseca u pravilu donosi postupno snižavanje temperature zraka, no ovoga puta neće biti tako. Čak će temperature zraka sljedećih dana biti u laganom porastu. Ipak, tek nas nešto više od tjedan dana dijeli od kraja klimatološkog ljeta, javlja Dalmacija danas.

Vrućine će se vratiti, ali neće biti izražene kao prethodnih tjedana. Kiše, tamo gdje su pale, posljednjih nekoliko dana malo ublažile veliku ljetnu i ovogodišnju šušu, oborinske deficit i dalje je vrlo izražen.

Novi tjedan donosi najviše suhog vremena, ali će popodnevni pljuskovi na ograničenom prostoru biti gotovo svakodnevna pojava.

Ponedjeljak će biti djelomično sunčan uz umjeren razvoj naoblake u popodnevnim satima kada na jugu Dalmacije i u Zagori može biti slabih i prolaznih pljuskova s grmljavinom. Ujutro i navečer puhat će umjerena bura, podno obalnog gorja jaka. Danju vjetar sa zapada, na moru umjeren, a prema otvorenom i pojačan sjeverozapadnjak s jakim i vrlo jakim udarima. Minimalne jutarnje temperature zraka od 16 do 20°C, uz obalu i na otocima od 20 do 25°C. Najviše dnevne temperature od 27 do 32°C.

Utorak donosi djelomično sunčano i u većini predjela suho vrijeme. Popodne uz razvoj oblaka slabih pljuskova lokalno može biti u srednjoj i južnoj Dalmaciji. Ujutro i navečer puhat će umjerena bura, podno obalnog gorja jaka. Danju vjetar sa zapada, na moru umjeren, a prema otvorenom i pojačan sjeverozapadnjak s jakim i vrlo jakim udarima. Minimalne jutarnje temperature zraka od 14 do 19°C, uz obalu i na otocima od 19 do 23°C. Najviše dnevne temperature od 25 do 31°C.

Djelomično sunčano s promjenjivom naoblakom i u većini predjela suho bit će u srijedu. Popodne uz prolazno pojačan razvoj naoblake slabih pljuskova može biti u Zagori i na jugu Dalmacije. Noću i ujutro umjerena bura, danju jugozapadnjak i zapadnjak, prema otvorenom kasno popodne do pojačan sjeverozapadnjak. Najviše dnevne temperature od 27 do 32°C.

U četvrtak i petak djelomično sunčano s promjenjivom naoblakom. U većini predjela suho, no popodne uz prolazno jači razvoj oblaka lokalno će biti slabih i prolaznih pljuskova s grmljavinom. U četvrtak vjetar malo slabiji u odnosu na prethode dane, u petak zamjetnije slabiji. Najviše dnevne temperature od 28 do 33°C.

U dane vikenda bit će djelomično sunčano i u većini predjela suho. Ipak, oba dana se popodne očekuje razvoj oblaka s kojim osobito u Zagori može biti slabih i prolaznih pljuskova s grmljavinom. puhat će slab dnevni vjetar, a najviše dnevne temperature bit će većinom od 28 do 32°C.

Najčitaniji članci