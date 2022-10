Posljednji pas u skloništu na Korčuli: Sve su udomili, Archieja nitko ne želi. A dolazi zima...

Ovo je Archie, posljednji pas u skloništu za napuštene životinje.

Archie će sam dočekati zimu.

Trenutno se za njega brinu dvije djevojke volonterke koje su same pokrenule sklonište Papagalo na otoku Korčuli.

Nekoć je bilo veselo i bučno u skloništu, no sad je tamo tišina.

Svi su psi, naime, udomljeni. Ostao je samo Archie, devetogodišnja njuškica koju nitko nije htio udomiti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Iz Papagala nam kažu da moraju zatvoriti svoje sklonište zbog uvjeta rada.

Sklonište je nebrojeno puta bilo poplavljeno, a u planu je i izgradnja otočnog azila, koordinirana sa svim jedinicama lokalne samouprave koje su potpisale ugovore o zbrinjavanju s registriranim azilom u Kaštelima.

Iz toga su razloga prestali uzimati nove pse.

U skloništu su trenutno samo tri psa, od kojih Belina čeka na svoj prijevoz do Zagreba, Enola čeka na svoje ljude koji će doći po njega i Archie za kojega nitko, kako su nam rekli iz skloništa, čak nije ni pitao.

Foto: Sklonište za pse Papagalo

Tužnog psećeg pogleda moli za ljubav, da svoju starost dočeka u nekom toplijem okruženju.

- Tješi nas samo što on jadničak to ne zna, on se uvijek svima jednako veseli... Ali uskoro će ostati sam pa mu više nećemo moći lagati i šaptati na uho neke utjehe... Tišina će odzvanjati i njegovom malom glavicom... A tko voli samoću? Pas kao Archie sigurno ne – stoji u objavi Papagala.

Foto: Sklonište za pse Papagalo

Mole zato za pomoć sve dobre ljude i ljubitelje životinja. Archie je zaigran, jako pametan i vjeran pas, koji se ne slaže baš najbolje s mačkama. Obožava kupanje, stalno nosi loptice, a 8.10. ostat će potpuno sam.

Korčula će uskoro ostati bez skloništa za napuštene pse, iako država preuzima odgovornost za rješavanje tog pitanja, Archie ne može čekati.

Zima ide, a njegove šapice to neće moći izdržati.

Foto: Sklonište za pse Papagalo

Ako vam se Archie sviđa i ne želite da ostane sam, volite životinje i pružili biste mu dom, kontaktirajte sklonište Papagalo.

Najčitaniji članci