Posljednji svibanjski tjedan: Oblačno uz kišu i olujnu buru

Promjenjivo oblačno, a sredinom dana lokalno će biti kiše, pljuskova i grmljavine, ponegdje moguće i izraženijih, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatsku za ponedjeljak.

Duž obale će prevladavati sunčano, osobito u Dalmaciji, tek rijetko uz umjeren popodnevni razvoj oblaka.

Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu uglavnom umjerena bura, ujutro ponegdje jaka, a popodne će okrenuti na sjeverozapadnjak i zapadnjak.

Najviša temperatura između 18 i 21, a na Jadranu od 21 do 24 Celzijevih stupnjeva.

Nedjelja: na kopnu promjenjivo, ponegdje uz malo kiše, na moru sunčanije



mr. sc. Dragoslav Dragojlović: "U ponedjeljak na istoku Hrvatske djelomice sunčano. Sredinom dana i poslijepodne, uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice će biti pljuskova i grmljavine, koji ponegdje mogu biti izraženiji. Puhat će povremeno umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 11 °C, a dnevna između 20 i 22 °C, piše HRT.



Podjednaka temperatura bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz također djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Mjestimice će biti kiše, uglavnom u obliku lokalnih pljuskova. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni.



U gorskim krajevima promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu barem djelomice i uglavnom suho. Uz obalu će ujutro i tijekom prijepodneva puhati jaka, podno Velebita na udare i olujna bura. Jutarnja temperatura od 6 do 8 °C, na moru između 13 i 16 °C. Dnevna od 18 do 20 °C, iz obalu između 20 i 23 °C.



U Dalmaciji pretežno sunčano i danju ugodno toplo. U noći i ujutro uz obalu umjerena i jaka bura, a tijekom dana prema otvorenom moru sjeverozapadnjak, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura od 8 do 11 °C, uz obalu između 13 i 16 °C, a dnevna uglavnom od 22 do 25 °C.



I na jugu Jadrana većinom sunčano i toplo. Uz obalu slaba do umjerena bura, a prema otvorenome moru sjeverozapadnjak."



I sljedećih dana promjenjivo



"U nastavku tjedna na kopnu će biti promjenjivo i razmjerno svježe, u većini krajeva uz povremenu kišu, u malim količinama, te često umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.



Na Jadranu će prevladavati umjerena bura i tramontana, koje povremeno mogu biti i jake. Bit će toplije nego na kopnu, uz više sunčana vremena, a vjerojatnost za kišu bit će mala, u utorak uglavnom na jugu Jadrana, poslije većinom na sjeveru.", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

Tema: Hrvatska