Postao je miljenik u samo 100 dana. Što će biti dalje s njime?

Prije točno sto dana Vili Beroš postao je ministar zdravstva nakon što je ostavku dao Milan Kujundžić. Do tada samozatajni Dalmatinac, pomoćnik ministra i neurokirurg, ostvario je do sada nezabilježen strelovit uspon političara u zemlji.

Odjednom se našao na vrhu ljestvice najpozitivnijih političara s gotovo 30 posto podrške. Djeca su ga crtala kao super heroja i on je u očima nacije heroj. Vratio je povjerenje u političare, jasno artikuliran, uvijek spreman svima pristojno odgovoriti. Nacija mu je bespogovorno vjerovala, a kako je rastao rejting, rastao je i rejting stranke. Najzaslužniji je što je HDZ vratio prednost pred SDP-om.

POGLEDAJTE VIDEO: Vili Beroš

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Stručnjaci za komunikaciju zaključili su da je Beroš prvi ministar koji može retorički parirati premijeru, no njegov najveći plus je, ističu, to što je empatičan i suosjeća s ljudima. Zato ni ne čudi što premijer ima velike planove s Berošem. Za početak bit će nositelj jedne od lista. Špekulira se da će to najvjerojatnije biti druga izborna jedinica koja obuhvaća istok Zagreba, Koprivničko-križevačku i Bjelovarsko-bilogorsku županiju, jer je prva rezervirana za premijera.

Beroš bi tako, osim što bi bio mamac za glasove, testirao ima li zaista šanse suprotstaviti se zagrebačkom gradonačelniku na izborima 2021. godine.

- U stranci se već neko vrijeme raspravlja gdje bi Beroša najbolje bilo staviti za nositelja liste. Sad više nije upitno, on će sigurno nositi neku od lista. Jedni misle da bi bilo najbolje da nosi drugu izbornu jedinicu kako bi se mogla donijeti odluka o njegovoj kandidaturi za gradonačelnika Zagreba, dok drugi smatraju da ga treba staviti kao nositelja one jedinice gdje se HDZ najviše tuče s SDP-om ili, pak, tamo gdje su utvrde SDP-a, poput treće izborne jedinice - rekao nam je sugovornik iz vrha HDZ-a.

Sve se više kao gotova stvar spominje da će Beroš biti HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba na izborima.

U HDZ-u smatraju da ima snagu i moć jedini konsolidirati zagrebačku organizaciju te je jedini koji može pobijediti Bandića. HDZ u Zagrebu nije imao gradonačelnika punih 30 godina, još od Borisa Buzančića, pa bi moguća pobjeda Beroša bila sasvim sigurno percipirana kao najveća pobjeda Plenkovića u njegovu mandatu

DOBRO

VRATIO JE POVJERENJE

Nakon što je postao ministar zdravstva i zamijenio Kujundžića, Beroš je vratio povjerenje u političare. Nacija mu je bespogovorno vjerovala.

REJTING STRANKE RASTE

Kako je rastao rejting Beroša, tako je rastao i rejting HDZ-a, koji je vratio prednost pred SDP-om. Stručnjaci su zaključili da može parirati retorički i premijeru Plenkoviću.

LOŠE

PETA KOLONA

Ministar Beroš nije bez mrlje. Prvi njegov gaf je spominjanje ‘pete kolone’, što se odnosilo na dostupnost zaštitne opreme za zdravstvene djelatnike.

SLUČAJ SPLIT

Drugi gaf se odnosi na izjavu da je za smrt 18 štićenika u Domu za starije u Splitu kriv virus. Odgovornost HDZ-ova ravnatelja doma Škaričića nije utvrđena, a on je, kako je zaključila komisija, potpuno nevin te se o njegovoj smjeni uopće nije ni razmišljalo.