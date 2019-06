Postavili znak uz cestu: 'Dragi turisti, planinarite odgovorno'

Hrvatska gorska služba spašavanja napravila je plakat uz autocestu kojim savjetuju turistima da se dobro opreme ako požele planinariti. Zbog brojnih intervencija u kojima je do nesreća došlo zbog nesavjesnog planinarenja iz HGSS-a su bili primorani izmisliti novi način kako upozoriti turiste.

Uz autocestu su postavili plakat s natpisom 'Poštujemo vas. Molimo vas da i vi poštujete sebe i planinarite odgovorno'. Na plakatu stoji i nekoliko fotografija obvezne opreme, a to su voda, svjetiljka i puna baterija na mobitelu.

Foto: GSS

Ovo nije prvi put da GSS poseže za znakovima zabrane kako bi spriječili više nesreća usred sezone.

- Dragi turisti, znamo da ne pričate hrvatski, zato vas molimo da obratite pažnju na ovaj znak dok planinarite u Hrvatskoj - piše na znaku koji su postavili na Ugljanu, gdje je putokaz za tvrđavu Sv. Mihovil.

GSS-ovci su mnoge ljude izvlačili su s planinskih vrhova promrzle, gotovo u kupaćim kostimima. Zato su i smislili znak zabrane na kojoj je zalijepljena prava japanka.

Dear tourists,

we know you don’t speak Croatian, so please follow the obvious wordless signs while hiking in the Croatian mountains.#isurvivedholidaysincroatia #hgss #cmrs #deartourists pic.twitter.com/y1AR9YS2y4