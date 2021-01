Katarina Zorić iz Crvenog križa rekla je u razgovoru za 24sata kako je, prema informacijama kojima raspolaže, topli obrok stigao do svakoga, ali do nekih je to bilo teže zbog teškog terena i zabačenih lokacija.

Kaže da je trenutni plan da se postave punktovi po selima kako bi ljudi sami mogli doći po topli obrok, ali će i dalje hranu dostavljati onima koji ne mogu sami doći do tih punktova koji će biti blizu građana. Dodaje da je teško izvesti dostavu obroka na način da baš svatko bude zadovoljan.

Komentirala je kritike na račun Crvenog križa i rekla kako nije bilo ugodno, posebno dok su se svi trudili i radili. U svemu su, kaže puno vremena trošili na obranu, ali vjeruje da su mnogi negativni komentari bili rezultat neupućenosti.

- Dajemo najbolje što možemo... Sustav se uhodao i svako malo nešto traži prilagodbu - dodala je i naglasila da su od korisnika sada informacije da im se ne donose stvari te da imaju dosta toga.

Na svemu rade i u koordinaciji s raznim udrugama, vjerskim zajednicama i službama, pa ako oni ne mogu otići negdje, ići će netko drugi sa svojim resursima kako bi došli do svake osobe. Dodaje da je trenutno na terenu oko 250 volontera, a u jednom ih je trenu bilo i 600.

