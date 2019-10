Potjera za misicom: Često je dolazila u vilu, ne znamo zašto

U petak oko 7.30 sati policija je dobila dojavu kako je u Vili Ivanković netko ubijen.

Istražitelji su ubrzo identificirali žrtvu i utvrdili da se radi o vlasniku vile iz mjesta Buna južno od Mostara. Na mjestu zločina uhitili su muškarca, dok su za atraktivnom Sunitom Hindić-Bošnjaković (21) jučer cijeli dan intenzivno tragali.

Odmah po dojavi policija je blokirala kvart u kojemu Sunita živi, a kako su sumnjali da je pobjegla prema kantonu Sarajevo, blokirali su pristupne prometnice prema glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

- Dotična je često dolazila u vilu. Koja je bila svrha njezina posjeta, ne znamo, ali smo je gotovo svakodnevno viđali - rekli su mještani Bune za bosanskohercegovačke medije.

Neslužbeno, vlasnik vile sa šest luksuznih apartmana i restoranom za stotinjak gostiju ubijen je sleđa, a na mjestu zločina pronašli su pištolj. Tko je dojavio policiji o zločinu, istražitelji nisu rekli, ali su potvrdili da imaju jake indicije da je Sunita sudjelovala u zločinu.

Kako piše Dnevni avaz, djevojka je od ranije poznata po nasilničkom ponašanju. Početkom svibnja napala je Hrvata A. P., koji je sve prijavio policiji.

Nakon što su joj policajci zbog tog napada uručili prekršajni nalog, nasrnula je na njih, a i inače je, kako se saznaje, prilično temperamentna. Ako se s nekim posvadi, zna fizički nasrnuti na njega. U policiji je evidentirana i zbog napada na djevojku iz Ljubuškog.

Inače, rođena Travničanka se u srbijanskim medijima hvalila da je trudna i da je otac djeteta srbijanski folk pjevač Stefan Jakovljević te da ju je on navodio na prostituciju. Iako to nije nitko službeno potvrdio, mještani ovog malog hercegovačkog mjesta kažu kako je i do njih došla takva informacija. Za elitnu prostituciju Sunitu su optuživale srbijanske starlete, no ona je sve to negirala i rekla da se radi o ljubomornim ispadima.

Foto: Dnevni avaz – Ne obraćam pažnju na priče onih koji mi predlažu da zbacivanjem krpica na sebe skrenem pozornost javnosti. Nudili su mi i više od 1000 eura da se fotografiram gola ili čak da glumim u nekom erotskom ili pornofilmu. Takvo nešto mi ne treba. Ne zbog toga što ne bih imala što pokazati, nego zato što na takav način ne želim graditi svoju karijeru. Novci, bez obzira na to koliko brzo dođu, tako se brzo i potroše. No ono zbog čega bih sutra morala hodati pognute glave ostalo bi za sva vremena - rekla je svojedobno 21-godišnjakinja za Expresstabloid.

Na svojem Facebook profilu citirala je i Dostojevskog: “Prava istina se uvijek čini nevjerojatna. Da bi istina ispala vjerojatnija, treba joj svakako dodati malo laži. Ljudi tako uvijek i rade”.