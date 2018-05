Potop u Rijeci: Bujice vode na cestama, problemi u prometu

Iako su Riječani naučeni na kišu, količina padalina koja je pala u proteklih sat vremena i njih je iznenadila.

Snažan pljusak počeo je nešto prije 19 sati i u idućih sat vremena nije jenjavao, piše Novi list.

Obilna kiša stvorila je probleme vozačima u Zvonimirovoj ulicom, u neposrednoj blizini Novog lista, gdje se vrlo brzo stvorila bujica vode koju kanalizacijski odvodi nisu bili u stanju "progutati"...

Prema prognozi DHMZ-a, kiša će padati i noćas.

U četvrtak jelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a povremene kiše i grmljavine bit će na Jadranu i u predjelima uz njega. Kratkotrajni pljuskovi popodne su mogući i u ostatku zemlje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 12 do 15 °C. Najviša dnevna uglavnom između 20 i 24, u gorju oko 17 °C.