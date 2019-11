Rijeka je danas doslovno 'grad koji teče', odsječeni neki otoci

Neumoljiva kiša, koja se na mahove pretvara u obilne pljuskove, još jednom je potopila riječke ulice i usporila promet.

U kombinaciji s radovima na cesti u Krešimirovoj ulici, kod Željezničkog kolodvora, stvaraju se potoci, a samim time i gužve te zastoji u samom centru grada, kao i u smjeru prema Opatiji, Matuljima i Kastvu.

No da su Riječani navikli na ovakve situacije uslijed gotovo svake obilne kiše, potvrđuju i vatrogasci JVP Rijeka.



- Imali smo nekoliko poziva na intervencije iz svih dijelova grada, no ništa strašno. Uglavnom se radi o potopima ulica uslijed jačih oborina i izbijenih šahti. Navikli smo mi na to - kažu vatrogasci "grada koji teče".

Prema prognozi DHMZ-a, kiša će na Riječkom području nastaviti padati i dalje tijekom današnjeg dana, ali i u srijedu.

Posebno "veselje" Riječane očekuje u četvrtak u jutarnjim satima, nakon čega bi trebalo doći do kratkotrajnog prestanka padalina, no samo do petka. Tada se očekuje novi obilniji val kiše.

Zbog vjetra u prekidu su trajektna linija: Lopar-Valbiska, Šibenik-Zlarin-Kaprije-Žirje i Split-Vela Luka-Ubli, Drvenik-Sućuraj (polazak iz Sućurja u 15:00 h otkazan), katamaranske linije: Rijeka-Cres-Mali Lošinj, Rijeka-Rab-Novalja, Split-Hvar-Vela Luka-Ubli, Split-Hvar-Vis, Split-Hvar-Korčula, Split-Bol-Jelsa, Dubrovnik-Šipan-Sobra, brodske linije: Komiža-Biševo, Mali Lošinj-Unije-Susak, Zadar-Preko i Vrgada-Pakoštane-Biograd.

Katamaran na liniji Zadar-Rivanj-Sestrunj-Zverinac-Božava-Brbinj plovi bez pristajanja u luke Rivanj i Sestrunj.

Također, zbog vjetra se vozi uz ograničenje brzine od 100 km/h na dionicama autoceste A1 tunel Mala Kapela - Brinje - Žuta Lokva - Otočac i Zadar 2 - Benkovac - Pirovac - Skradin, izvijestio je HAK.

Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena je autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica u oba smjera. Obilazak za ostale skupine je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar.

Županijska cesta ŽC5031 Zamost-Čabar, zbog poplave se zatvorena je za sav promet.

HAK vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

DHMZ je zbog olujnog vjetra putem Meteoalarma izdao upozorenja. Za Kvarner je na snazi oštrije narančasto upozorenje, udari vjetra na tom području mogu dostizati čak 95 km/h.

