Potpisala se na esej, poništili joj čitav ispit na maturi: Izgubila sam put koji sam dugo gradila

Učenica Laura Mikić na ispitni materijal državne mature potpisala se punim imenom i prezimenom te joj je automatski zbog toga poništen ispit, javlja Srednja.hr.

Navodno je svojim potpisivanjem narušila tajnost identiteta. Pravilnik kaže da se takvim pristupnicima poništava dio ili čitav ispit.

Učenica se na odluku NCVVO-a pokušali i žaliti, ali bezuspješno. Odluka o poništenju ispita je konačna, a ona je upravo zbog toga uputila pismo ravnatelju NCVVO-a, ministru, pravobraniteljici i medijima.

– Zovem se Laura i ovo je moja ispovijest u trenucima kada proživljavam najgore dane u svojih osamnaest godina života. Jedino više bolno od ovoga što mi se događa na ljetnom roku državne mature bilo bi da mi je netko blizak, ne daj Bože, izgubio život. Ja sam ovih dana usahnula, izgubila sam svoj put u muzičkom obrazovanju koji sam vrijedno gradila godinama, izgubila sam i put vjere da me netko hoće čuti, da netko hoće pročitati moj prigovor - tom rečenicom započinje svoje pismo ministru, ravnatelju NCVVO-a i medijima maturantica Laura Mikić.

Obratila se i prosvjetnoj inspekciji, odakle joj je ukratko odgovoreno da nisu nadležni za ovo pitanje. Inače, uspješno je položila sve ostale ispite. Laura u pismu navodi kako se na esej potpisala slučajno, ‘uslijed velike doze stresa i umora’, jer je tih istih dana kada se polagala državna matura polagala i prijemni ispit na Muzičkoj akademiji-smjer klavir, koji je položila izvrsnim rezultatom.

– Dalje je samo pakao nepravde koji ne bih poželjela ni najgorem neprijatelju. Bilo koji pismeni prigovor s obrazloženjem i molbom da mi se poništi samo taj dio ispita i da ću na takav način uspješno položiti maturu i samim tim uspješno upisati Muzičku akademiju-smjer klavir na ljetnom upisnom roku, nitko nije ni htio čuti, a kamoli uzeti u razmatranje. Softverski robot me već u aplikaciji blokirao. Ravnatelj Centra donio je odluku da mi se poništi cijeli ispit iako je hrvatski jezik pisan u dva različita dana, a esej nije eliminacijski dio ispita hrvatskoga jezika, što znači da se iz eseja može predati prazni test, ostvariti nula bodova i ujedno proći test hrvatskoga jezika na maturi. Aplikacija mi javlja ‘diskvalifikaciju’ iako Pravilnik o državnoj maturi ne pozna u nijednom članku niti stavku takav termin - ističe Laura.

Odluka ravnatelja Centra jest konačna, to je i sama vidjela u Pravilniku, no želi da ju nadležni poslušaju.

'I gdje je sada ‘zemlja znanja, zemlja izvrsnosti’ koju propagiraju kreatori obrazovnih politika?'

– Pitam se kosi li se to sa mojim temeljnim ljudskim pravima, pravima da me nadležni u Centru barem čuju, čuju moj vapaj istine. Jer da sam ne daj Bože kriminalka koja je htjela varati, ne bih se sada izlagala ovom ispoviješću u javnosti, jer vjerujte mi, nije mi nimalo lako i ugodno. Moja su krila izvrsnosti srezana. Moram naći snagu za novi let. Nije to lako. To znači da ću unatoč formalno položenoj maturi i izvrsno položenom prijemnom ispitu za klavir na Akademiji zbog ovakvih ekskluzivnih odluka ravnatelja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje morati pauzirati cijelu jednu akademsku godinu. I gdje je sada ‘zemlja znanja, zemlja izvrsnosti’ koju propagiraju kreatori obrazovnih politika. Pitam se što bi napravili da se ovo dogodilo njihovoj kćeri/sinu, unuku/unuci. I onda se čudimo kad nam mladi odlaze iz zemlje. Hoću li i ja biti jedna od njih i je li to ikoga briga? - navodi Laura u pismu.

– Samo tražim da mi donositelji ovakve stroge odluke pojasne svrhovitost iste, a odgovora danima nema pa se pitam ‘gdje je nestao čovjek’. Neka ovo moje pismo barem bude pomoć drugim mladim ljudima da im se ne ponovi ista situacija, da ne budu kao ja žrtve nerazumnih i površnih odluka - stoji u pismu koje potpisuje maturantica Laura Mikić.

O svemu se oglasio i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje.

– Pravilnik o polaganju državne mature zbog konkretnog nedozvoljenog ponašanja učenika predviđa mjeru ‘poništenje ispita ili dijela ispita’, međutim u ispitima onih predmeta koji se sastoje od dvije ili više cjelina, poništenjem jednog dijela ispita poništava se cijeli ispit jer isto utječe na valjanost ispita kao cjeline jer su svi dijelovi neodvojivo povezani. U postupku poništenja ispita državne mature prema svim se pristupnicima postupilo na jednak način - odgovor je iz Ureda ravnatelja Vinka Filipović za Srednja.hr.

– Laura Mikić dobila je Odluku koja je donesena u skladu s odredbama Pravilnika o polaganju državne mature, a u kojoj je navedeno da joj se zbog nedozvoljenog ponašanja iz članka 31. stavka 1. točke 6. Pravilnika izriče mjera poništavanja ispita te da je odluka konačna. Tehnički se u bazi mjera poništavanja ispita označava kao diskvalifikacija - odgovaraju iz Ureda ravnatelja.

