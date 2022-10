Obnavljat će zagrebačku prugu, projekt je vijedan oko 200 mil. kuna: 'Nastavljamo suradnju'

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković prisustvuje potpisivanju ugovora o izvođenju radova na projektu obnove pruge na dionici Zagreb-Zapadni kolodvor, duljine 3,4 kilometara, vrijedan 199,1 milijun kuna bez PDV-a.

Ugovor je potpisao predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Ivan Kršić te, u ime izabranog izvođača radova, predstavnici tvrtke Swietelsky.

POGLEDAJTE VIDEO:

Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao da se radi o jednoj od najbitnijih trasa u Zagrebu.

- Jako mi je drago da će ići u rekonstrukciju, Zapadni kolodvor je prvi kolodvor u Zagrebu i bio je 30 godina glavni kolodvor. Ono što je najbitnije za građane je modernizacija infrastrukture. Željeznica je sastavni dio sustava javnog prijevoza - poručio je.

- To je nastavak dobre suradnje Grada Zagreba, HŽ infrastrukture i Ministarstva mora i prometa. Drago mi je da ide ovaj projekt, uglavnom financiran iz Europskih fondova - rekao je te najavio nova željeznička stajališta na trasi sjever-jug. Rekao je da se razgovara i o adekvatnijem spajanju zračne luke s centrom grada.

Ministar Oleg Butković rekao je da se radi o vrlo važnom projektu.

- Dobro je da koristimo sredstva i iz Nacionalnog plana za oporavak - rekao je.

- Mislim da je rok od 18 mjeseci dovoljan - poručio je.

Zračnu luku i centar Zagreba spajat će željeznica

Tomašević je rekao kako ideja da tramvaj povezuje zračnu luku i centar grada nije dobra ideja, već da će na umu imati željeznicu Zagreb-Sisak.

- To nam se čini najracionalnije rješenje. O tome sam razgovarao i s gradonačelnikom Velike Gorice i zato je to skepsa, da se to konačno riješi, ali napokon postoji konsenzus kako da se to riješi - rekao je. I Butković je rekao kako je oduvijek bio za ideju da to bude vlak.

- Grad mora spojiti zračnu luku s brzom željeznicom i to će svatko danas potpisati i reći da je dobra stvar. Mi smo planirali da se kroz dvije godine napravi dokumentacija i tražio bih fondove. Ako HŽ infrastruktura ubaci u "šestu brzinu"... To je do njih. Postoji suglasje, mi ćemo to gurati. To je procedura koju ćemo malo pričekati, a da bismo dobili europsko financiranje moramo sve posložiti - rekao je ministar Butković.

Uskoro više...

Najčitaniji članci