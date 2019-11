Potres je zatresao Dubrovnik i okolicu: 'Jako sam se prepala'

Snažan potres zatresao je jutros Dubrovnik i okolicu.

Potres je bio magnitude 4,4 stupnja po Richteru. Do potresa je došlo oko 2:30 sati ujutro, javlja EMSC. Epicentar potresa je bio u moru.

- Osjetila sam da se sve trese, jako sam se prepala - napisala je jedna komentatorica na stranicu EMSC-a.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.4 in Adriatic Sea 43 min ago pic.twitter.com/hGRk1CXh1w