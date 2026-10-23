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KOD SICILIJE

Potres magnitude 5,5 pogodio Siciliju: 'Cijela kuća se zatresla'

Piše Ivan Štengl,
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Potres magnitude 5,5 pogodio Siciliju: 'Cijela kuća se zatresla'
Foto: EMSC
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Mnogi su na otoku, ali i u drugim dijelovima Italije osjetili snažan potres

Potres magnitude 5,6 po Richteru pogodio je u 12:19 sati obalu Sicilije. Izmjeren je na dubini od 10 kilometara udaljen 99 kilometara od grada Palerma.

Mnogi su na otoku, ali i u drugim dijelovima Italije osjetili snažan potres.

- Čuo se neugodan zvuk, cijela kuća se zatresla, od ormara do prozora.

- Nije trajalo dugo, ali se stvarno osjetilo.

- Čuo se glasan zvuk, ormari su se zatresli.

- Treslo se, škripalo, kuća se zatresla.
 

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