Potres magnitude 5,5 pogodio Siciliju: 'Cijela kuća se zatresla'

Potres magnitude 5,6 po Richteru pogodio je u 12:19 sati obalu Sicilije. Izmjeren je na dubini od 10 kilometara udaljen 99 kilometara od grada Palerma.

🔔#Earthquake (#terremoto) M5.5 occurred 71 km N of #Cefalù (#Italy) 3 min ago (local time 12:19:17). More info at: 📱https://t.co/QMSpuj6Z2H 🌐https://t.co/fyqxrrvetm 🖥https://t.co/SYXKGMFsdh https://t.co/HWeb0EJFvW — EMSC (@LastQuake) October 23, 2026

Mnogi su na otoku, ali i u drugim dijelovima Italije osjetili snažan potres.

- Čuo se neugodan zvuk, cijela kuća se zatresla, od ormara do prozora.

- Nije trajalo dugo, ali se stvarno osjetilo.

- Čuo se glasan zvuk, ormari su se zatresli.

- Treslo se, škripalo, kuća se zatresla.

