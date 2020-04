Potres od 3,3 Richtera pogodio Sloveniju, osjetili ga u Zagrebu

Potres magnitude 3.3 Richtera pogodio je u 18.16 sati Sloveniju, a osjetio se i u Hrvatskoj, pokazuju podaci EMSC-a

Slovenska Agencija za okoliš (ARSO) objavila je na svojim stranicama da je epicentar bio kod Vipave, oko 40 kilometara jugozapadno od Slovenije, a da se osjetio u većem dijelu zemlje.

M3.3 #earthquake (#terremoto) strikes 33 km NE of #Trieste (#Italy) 28 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/jDTZkY0wAB