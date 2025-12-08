Potres magnitude 7,6 pogodio je danas regiju Hokkaido u Japanu na dubini od 47 kilometara
DRAMA U JAPANU
Potres od 7,6 Richtera pogodio kod Japana, izdali upozorenje na tsunami: 'Dugo je treslo...'
Čitanje članka: < 1 min
Snažan potres magnitude 7,6 pogodio je danas regiju Hokkaido u Japanu. Potres je zabilježen u ponedjeljak u 23:15 sati po lokalnom vremenu, javlja EMSC.
Izdano je i upozorenje na tsunami.
Navodi se da je potres pogodio obalu Aomorija i Hokkaida, dodajući da bi tsunami visok i do tri metra mogao pogoditi sjeveroistočnu obalu Japana
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+