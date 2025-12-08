Obavijesti

DRAMA U JAPANU

Potres od 7,6 Richtera pogodio kod Japana, izdali upozorenje na tsunami: 'Dugo je treslo...'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: EMSC

Potres magnitude 7,6 pogodio je danas regiju Hokkaido u Japanu na dubini od 47 kilometara

Snažan potres magnitude 7,6 pogodio je danas regiju Hokkaido u Japanu. Potres je zabilježen u ponedjeljak u 23:15 sati po lokalnom vremenu, javlja EMSC.

Izdano je i upozorenje na tsunami. 

Foto: EMSC

Navodi se da je potres pogodio obalu Aomorija i Hokkaida, dodajući da bi tsunami visok i do tri metra mogao pogoditi sjeveroistočnu obalu Japana

