Potres u blizini Balija: Osjetili smo da nam se kuća zanjihala'

U Floreskom moru u Indoneziji, u blizini popularnog turističkog odredišta otoka Bali, u petak se osjetio potres magnitude 6.1 po Richteru. Epicentar potresa udaljen je 135 kilometara od grada Komodo u Indoneziji, javlja EMSC.

Prema dostupnim informacijama, ozlijeđenih nema, a ljudi koji su se zatekli na tom području javljaju da su osjetili podrhtavanje, te da im se 'kuća lagano zanjihala'.

#Earthquake (#gempa) possibly felt 2 min ago in #Provinsi Bali #Indonesia. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/s5bKD5d4DL