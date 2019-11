Potres u Francuskoj: Četvero je ozlijeđeno, pali dimnjaci, žbuka

Snažan potres magnitude 5,4 pogodio je u ponedjeljak nešto prije podneva područje južno od Montelimara na jugoistoku Francuske, priopćio je francuski Središnji seizmološki ured.

Potres se osjetio u širokom pojasu između grada Lyona do grada Montpelliera na jugu.

Nakon potresa vatrogasci departmana Vaucluse primili su "pedesetak poziva", objavio je njihov glasnogovornik. Strani mediji javljaju da je četvero ljudi ozlijeđeno.

Objasnio je da su pozivali pojedinci kako bi ih obavijestili da su osjetili potres, ali nisu prijavili štetu.

EMSC je na svojoj Twitter stranici objavio da je šteta očekivana - pali su dimnjaci i žbuka, a kameni zidovi su se urušili. Istaknuli su kako je oštećenje opasno za one u blizini.

#Update: Video footage captured the moment the 5.4 Magnitude of a #Earthquake shook the region of #Drôme and #Ardèche, #France. Causing multiple buildings to be evacuated and 4 people to be injured whom one in critical condition. pic.twitter.com/9l3pN5bljS