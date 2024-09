Potresna ispovijest mladića nad kojim je glumac bludničio: 'Bio me stid, umjesto da njega bude'

Glumca Moamera Kasumovića (43) osudili su na godinu dana zatvora zbog kaznenog djela bludničenja nad maloljetnom osobom, potvrđeno je za N1 BiH iz Tužiteljstva Kantona Sarajevo.

Mladić je u potresnoj ispovijesti u Narodnom pozorištu rekao da je slučaj dobio sudski epilog i da za to postoji sudska presuda. Ona i postoji, donesena je 2021. godine, ali prema informacijama Reporta, glumac je otkupio kaznu zatvora od godine dana i zbog toga ipak nije završio iza rešetaka.

Sada je mladić, žrtva poznatog glumca, ispričao što ga je potaknulo da nakon nekoliko godina progovori o nasilju koje je doživio i s čime se borio sve ove godine.

Mladić nije želio otkriti svoj identitet javnosti jer, kako kaže, nije mu namjera da on bude u fokusu, već ono o čemu govori, a to je da žrtava seksualnog nasilja ima mnogo, mnogi se stide i kriju i da im poruči da ne trebaju šutjeti.

- Osjećam se preporođeno sad kad sam to iznio u javnost, drago mi je što se konačno zna o ovome. Najviše me je nerviralo što on živi sasvim normalan život, a tko zna koliko dječaka ide zbog njega na terapiju, više mi je to nego što sam želio da mu naudim, tu namjeru nisam imao nijednog momenta. Želja mi je bila samo, da uđe u trgovinu i da ga bude sramota, da ga netko pogleda s gađenjem i odbije uslužiti, da svi vide kakav je zapravo - rekao je u ispovijesti za Republiku.rs.

Kako kaže, dugo je sve to čuvao u sebi, najviše zbog stida koji je osjetio nakon nasilja koje je pretrpio.

Mladić je o zlostavljanju progovorio nakon predstave "Tiho tiše", koja je izvedena u okviru 6. Sarajevo Festa 16. rujna u Narodnom kazalištu Sarajevo, a koja govori o vršnjačkom nasilju.

- Mislio sam da sam konačno nadišao tu traumu i procesuirao ono što mi se dogodilo, počeo sam o tome govoriti i sa svojim prijateljima, a onda se dogodila predstava "Tiho, tiše"... i jedna scena koja me je totalno podsjetila na užas koji sam doživio. Imao sam reakciju na tu scenu kada u vozilu djevojci spušta ruku na butinu, a ona to odbija. Nakon toga, uslijedila je poruka predstave, ispisana "Da li ste doživjeli nasilje?" U razgovoru s dramaturgom koji je radio na ovoj predstavi, mojom prijateljicom Teodorom Marković saznao sam, da je na toj predstavi greškom dva puta puštena ta poruka. Dakle, znači, sve me je upućivalo na to da je trenutak da kažem, bilo je sad ili nikad, savršena prilika da olakšam svoju dušu - objašnjava ovaj mladić i dodaje da su presudu donijeli još 2021. godine.

- Nisam osjetio nikakvu pravdu jer je osuđen, a platio kaznu, zataškano je sve i imao sam potrebu nešto napraviti, a nije bilo dokaza, jer se sve to dogodilo davno - zaključuje.

Za kraj razgovora, imao je i poruku žrtvama seksualnog nasilja, koje su prošle što i on: "Svim žrtvama ovog vida nasilja poručujem: niste sami, trebate govoriti o tome i niste vi ti koji se trebate stidjeti"

Podsjetimo, Kasumović je glumio u brojnim predstavama i TV serijama. Ipak, regionalnoj publici je najpoznatiji po ulozi Damira Fazlinovića u hit seriji 'Lud, zbunjen, normalan'.