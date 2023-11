Potrošila je 286.000 eura na plastične operacije, a nije mogla produžiti vozačku: 'Nezamislivo'

Denise Rocha (39) nekada je bila odvjetnica, ali kada je upala u financijske probleme, okrenula se OnlyFansu. S pratiteljima na Instagramu ranije je podijelila kako je imala problema tijekom produljenja vozačke dozvole.

Naime, službenici su joj odbili produžiti dozvolu jer više nije ličila na sebe. Ona je potrošila oko 286.000 eura na plastične operacije, a zbog novog oblika nosa, usana i obraza zbunila je službenike.

- Nisu vjerovali da sam to ja. Razumijem njihov rad i znam da stvarno moraju provjeriti, ali to je bila zaista smiješna situacija i nisam to očekivala - našalila se.

Identitet je morala potvrditi uz pomoć drugih dokumenata. Na kraju im je pokazala iskaznicu brazilske odvjetničke komore.

- Nikada nisam ni zamišljala da ću morati proći kroz ovo. Znam da sam se promijenila, ali da me pitaju jesam li to ja, e to mi je nezamislivo - jadala se.